¿Cuál fue la última película que viste en el cine? ¿Jojo Rabbit?

Hace meses nos despedimos de las salas de cine, de aquellas tardes frente a la pantalla grande, acompañados de amigos, familia o pareja. Seguramente extrañas esa emoción de ver aventuras, acción o alguna historia romántica junto al sonido envolvente de los cinemas, el olor a palomitas, el sabor de los refrescos y más.

¿Recuerdas cuál fue la última película que viste en el cine? Quizá fue Jojo Rabbit, Parásitos, Aves de Presa o Sonic la película, algunos de los títulos mencionados por los usuarios de redes sociales ante esta pregunta. Hoy te recordamos estas cintas para traer a tu memoria de nuevo el momento en que las disfrutaste sentado en una butaca del cine.

Jojo Rabbit

La exitosa película de Taika Waititi se estrenó en México en enero del 2020 y obtuvo el galardón al Mejor Guion Adaptado. La cinta relata la visión del mundo de un pequeño niño alemán llamado «Jojo» (Roman Griffin Davis), que descubre que su mamá (Scarlett Johansson) está escondiendo a una adolescente (Thomasin McKenzie) en su ático. Los momentos más divertidos sin duda son los que pasa con su torpe amigo imaginario, Adolf Hitler (interpretado por el mismo Taika Waititi).

Jojo Rabbit

Parásitos

La multipremiada película fue estrenada a finales del 2019, pero también ha sido mencionada por varios usuarios como la última que vieron en el cine. El éxito del reconocido director surcoreano Bong Joon-ho es un drama que se centra en la familia de Ki-taek. Todos sus miembros están desempleados hasta que Gi Woo, el hijo mayor, empieza a impartir clases de inglés en casa de la familia Park. Ellos pertenecen a dos mundos totalmente distintos, pero ambas familias se vuelven cercanas hasta que viven un incidente inesperado. Cinta también disponible en compra y renta en Claro video.

Aves de Presa

Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) o Aves de Presa fue la octava cinta del universo cinematográfico DCEU en llegar a la pantalla grande, en México se estrenó en febrero. La trama cuenta la historia de la siempre irreverente Harley Quinn después de finalizar su relación con el Joker. Los rumores aún apuestan por una secuela de las aventuras del personaje interpretado por Margot Robbie.

Sonic la película

También estrenada en febrero, algunos la calificaron como la mejor película basada en videojuegos de la historia. Tras una persecución en su mundo en el que un grupo de robots pretenden robarle a Sonic sus poderes de velocidad, el erizo utiliza uno de sus anillos mágicos para escapar y recae en la Tierra; donde se instala en el pequeño valle de Green Hills. Durante un tiempo pasa desapercibido, hasta que causa un gran apagón. ¿Quiénes ayudarán al pequeño personaje?

El recordar estas películas nos hace preguntarnos: ¿El cine se habrá convertido acaso en un recuerdo que no regresará tal como lo conocimos o será sólo cuestión de ser pacientes?

Por ahora disfrutemos también esta época de estar en casa. La cuarentena nos ha enseñado a reorganizar nuestros horarios, a darnos tiempo para relajarnos y para convivir en familia, ya sea oyendo música o viendo una película de Claro video.

Si tienes un Plan Telcel Max Sin Límite 3000 o superior, tu suscripción a Claro video ya está incluida en tu plan por la duración del mismo.

Y antes de terminar esta nota, te has puesto a pensar…. ¿Qué haremos cuándo todo esto pase? -Bailar…

