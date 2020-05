Crepúsculo: ¡Se confirma precuela y nuevo libro de la saga!

Si tú fuiste de los que creció viendo y leyendo los libros de Crepúsculo, enamorado de Bella o Edward; deja despertar nuevamente ese adolescente que llevas dentro, ya que se ha confirmado un nuevo libro de la saga, escrito una vez más por la autora de toda esta historia, Stephenie Meyer.

Leer: ¿Habrá secuela de Chicas Pesadas? Rachel McAdams está dispuesta a regresar

Midnight Sun es el título de esta nueva entrega literaria, la cual será la versión del vampiro Edward Cullen sobre cómo conoció a Bella Swan y su lucha para convertirse en un vampiro vegetariano; ya que como recordarás, todos los anteriores libros de Crepúsculo están narrados sobre cómo Bella veía y vivía las cosas.

El anuncio de la llegada de Midnight Sun lo dio la misma autora Stephenie Meyer a través del programa estadounidense Good Morning America; después de que los fanáticos saturaron su página oficial y redes sociales en busca de respuestas, confirmando que Midnight Sun será una precuela de Crepúsculo y que llegará a todas la plataformas digitales el próximo 4 de agosto.

JUST IN: 15 years after the first novel in the “Twilight” saga was released, author Stephenie Meyer is bringing readers back to Forks, Washington, with her new book, “Midnight Sun.” Find the details here: https://t.co/IHD4UfAkkI pic.twitter.com/ZY3ZqnBahG

— Good Morning America (@GMA) May 4, 2020