Conoce el que podría ser el elenco de los Locos Addams de Tim Burton

Hace unos días se confirmó que los Locos Addams estarían de regreso en una serie para televisión que dirigirá nada más y nada menos que Tim Burton. Desde entonces muchos rumores y dudas han comenzado a surgir; desde cuándo será la fecha de estreno, hasta quiénes serán los protagonistas de esta nueva serie.

Pues bien, muy pocos detalles han sido revelados, tan sólo sabemos que Tim Burton será el director y productor ejecutivo a lado de Alfred Gough y Miles Millar, showrunners de Smallville.

Así que, mientras esperamos a que se sepa más información, hemos preparado para ti el cast ideal para los Locos Addams. Ninguno está confirmado, pero creemos que serían perfectos para esta singular familia.

Burton y Johnny Depp han trabajado innumerables veces juntos, se conocen a la perfección y harían un excelente trabajo con Homero Addams. De hecho, fanáticos ya han hecho peticiones para que esto se haga realidad, ya que creen que Depp es un actor multifacético que fácilmente podría interpretar a un gran Homero. ¿Tú qué opinas?

Johnny Depp is the only option for Gomez Addams in an Addams Family reboot. You can’t change my mind. pic.twitter.com/WJWxNhxorQ

— Strawberry Fields ミ☆ (@sunflxwervolsix) October 22, 2020