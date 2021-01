Aunque pasen los a√Īos, Dragon Ball siempre ser√° una de las caricaturas m√°s memorables de todos los tiempos, logrando pasar de generaci√≥n en generaci√≥n. Lo mismo sucede con Toy Story, siendo una de las pel√≠culas animadas m√°s queridas del mundo del cine en general. Pero, ¬Ņalguna vez te imaginaste ver mezclados estos dos mundos en un mismo video?

Son muy pocas las similitudes entre una historia y otra, en Toy Story se trata de la vida de los juguetes; mientras que DBZ est√° llena de √©picas batallas y aventuras de los guerreros saiyajin. Sin embargo, esto √ļltimo no impidi√≥ que @waffloesH, usuario en Twitter, uniera ambas animaciones en una misma escena.

La imaginaci√≥n no tiene l√≠mites y as√≠ fue como @waffloesH combin√≥ el cl√°sico anime con la pel√≠cula; tom√≥ la escena de pelea entre Woody y Buzz en la camioneta de Andy en la primera cinta de Toy Story, volvi√©ndola a√ļn m√°s √©pica agreg√°ndole la banda sonora de DBZ.

El resultado fue realmente sorprendente y divertido, ya que no s√≥lo la banda sonora est√° presente, sino tambi√©n algunos efectos de sonido de golpes y movimientos especiales caracter√≠sticos de Gok√ļ y los guerreros saiyajin, pero acompa√Īando los movimientos de Woody y Buzz.

Added in dragon ball sound effects over a Toy Story clip simply because I had the power to do so pic.twitter.com/Cif7Fy97VL

‚ÄĒ WAFFLOES (@waffloesH) January 20, 2021