¡Confirmado! ‘Los juegos del hambre’ tendrá nueva película

Si eres un gran fan de ‘Los juegos del hambre‘, esta noticia te encantará, ya que se ha confirmado que la saga basada en los libros de Suzanne Collins volverá al cine de mano de Francis Lawrence. Esto es todo lo que se sabe hasta el momento de la nueva película:

El estudio Lionsgate Motion Picture, que llevó la saga a la gran pantalla, ha confirmado que la precuela estará basada en The Ballad of Songbirds and Snake (Balada de pájaros cantores y serpientes), la última novela de Suzanne Collins.

La historia se centra en la vida de Coriolanus Snow a los 18 años, mucho antes de convertirse en el villano presidente de Panem. Es decir, tiempo atrás de lo acontecido en Los Juegos del Hambre.

“Valió la pena la espera, porque el nuevo libro de Suzanne ofrece todo lo que los fanáticos pueden esperar y al mismo tiempo abre nuevos caminos e introduce un lienzo de personajes completamente nuevo”, declaró Joe Drake, presidente del grupo Lionsgate. Por su parte, Collins demostrando su emoción por el nuevo proyecto: “Lionsgate siempre ha sido el hogar en el cine de ‘Los juegos del hambre’ y estoy encantada de volver a trabajar con ellos con este nuevo libro”.

La precuela estará a cargo del director Francis Lawrence, quien dirigió tres de las cuatro adaptaciones cinematográficas anteriores. Además cuenta con la colaboración del guionista Michael Arndt y la productora Nina Jacobson.

La fecha de estreno y el elenco aún no ha sido confirmado, por lo que tendremos que esperar a conocer qué sorpresas nos traerá esta nueva película. ¿Te gustaría ver un cameo que reúna a Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Liam Hemsworth?

