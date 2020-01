¡Confirmado! Colin Farrell será el Pingüino en ‘The Batman’

Todo indica que el elenco de The Batman está completo para dar inicio a las grabaciones de la película, junto a Colin Farrell y Robert Pattinson.

Desde que se confirmó que una nueva película de Batman estaba en camino, las noticias, especulaciones y rumores no han parado de ser noticia. Y no es para menos, después de ver a Christian Bale y Ben Affleck personificando al superhéroe más querido de DC Comics, las expectativas de una nueva película son demasiado altas.

Por suerte, en esta ocasión Matt Reeves es el director encargado de revivir al Caballero de la Noche, en una nueva versión y teniendo como protagonista a Robert Pattinson. Es así como poco a poco se han revelado más detalles de la tan esperada película, siendo el más reciente la participación de Colin Farrell en el papel de el Pingüino; uno de los villanos más emblemáticos de Batman.

Esto último se confirmó a través del Twitter oficial de Matt Reeves, quien en un divertido post compartió un GIF de Colin Farrell haciendo una mueca muy particular del Pingüino; en él agregó “Espera, ¿eres tú? #Oz” haciendo énfasis a que el nombre real de el Pingüino es Oswald Cobblepot, quien se ha caracterizado por ser una mente maestra del crimen en Gótica.

A esto se le suma que recientemente se filtraron un par de fotografías en el set de grabación de The Batman; en donde se ve a Colin Farrell con nuevo look y utilizando un peculiar paraguas como accesorio, que si no lo recuerdas, éste solía ser el sello característico del Pingüino.

Además de Colin Farrell, The Batman contará con un elenco muy bien seleccionado por Matt Reeves; teniendo como protagonista a Robert Pattinson (Batman) en compañía de Andy Serkis (Alfred), Zoe Kravitz (Catwoman), Paul Dano (Acertijo) y Jeffrey Wright (Comisionado Gordon).

The Batman llegará a los cines el próximo 25 de junio del 2021, por lo que estás a tiempo de ponerte al corriente con las cintas más emblemáticas del superhéroe; comenzando con Batman de Tim Burton, Batman el Caballero de la Noche de Christopher Nolan y finalmente Batman VS Superman de Zack Snyder, todas ellas disponibles en Claro video.

Se espera que el éxito de The Batman abra nuevas puertas a Warner Bros y DC Comics para así crear una trilogía completa; en donde se incluyan más villanos, personajes y un universo totalmente nuevo al que nos dieron a conocer hace unos años. 😎

