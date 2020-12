Esto fue lo más escuchado en Claro música 2020, ¡tus artistas favoritos!

El 2020 ha sido completamente diferente a lo que todos esperaban; sin embargo, la música siempre estuvo presente. Es así como Claro música ha revelado quienes dominaron en la plataforma de streaming durante el año.

Maluma, J Balvin, Danna Paola y Karol G son sólo algunos de los artistas favoritos del 2020 que dominaron Claro música. Lo que nos deja en claro que la industria musical ha tenido más variedad que nunca. Aquí te compartimos el Top 10 de lo mejor de la plataforma, así como las playlist para que las escuches una y otra vez. 😉

Maluma se corona como el rey de este top, cuya canción Hawai fue la más escuchada del año, perteneciente al álbum Papi Juancho. Sin embargo, Camilo, Karol G y Christian Nodal no se quedan atrás. Sin duda estos fueron los favoritos del 2020. Disfruta la playlist completa desde aquí.

1. Hawái- Maluma

2. Favorito- Camilo

3. Tusa- Karol G, Nicki Minaj

4. No Te Contaron Mal- Christian Nodal

5. Blinding Lights- The Weeknd

6. Yo Perreo Sola- Bad Bunny

7. Rojo- J Balvin

8. Bad Guy- Billie Eilish

9. Don’t Start Now- Dua Lipa

10. Dance Monkey- Tones and I

El reggaeton es probablemente el género en el que más hubo lanzamientos este 2020 y acompañó a todos en cuarentena. Karol G destacó desde el principio con Tusa a lado de Nicki Minaj; pero J Balvin, Bad Bunny y Daddy Yankee también lograron importantes lugares en esta lista.

1. Tusa- Karol G, Nicki Minaj

2. La Canción- J Balvin, Bad Bunny

3. Callaita- Bad Bunny, Tainy

4. Rojo- J Balvin

5. China- Daddy Yankee, J Balvin, Karol G, Ozuna, Anuel AA

6. Fantasías (Remix)- Farruko, Natti Natasha, Anuel AA, Rauw, Alejandro, Lunay

7. Otro trago- Darrell, Sech

8. No Me Conoce (Remix)- J Balvin, Bad Bunny, Jhay Cortez

9. 11 PM- Maluma

10. Amarillo- J Balvin

Si quieres disfrutar del mejor reggaetón del año, sólo entra a esta playlist.

El orgullo mexicano se hace presente con los éxitos de Danna Paola; quien junto a Sebastián Yatra lograron el primer lugar de más escuchados de música pop latino gracias a su colaboración en No bailes sola. Un top en donde una vez más el reggaetón sobresalió como ningún otro género.

¡Escucha todas las canciones aquí!

1. No Bailes Sola- Danna Paola, Sebastián Yatra

2. Hawái- Maluma

3. Tusa- Karol G, Nicki Minaj

4. Rojo- J Balvin

5. Favorito- Camilo

6. Ayer Me Llamó Mi Ex- Khea, Lenny Santos

7. Imposible Amor- Matisse, Guaynaa

8. Un día (One Day)- J Balvin, Tainy, Dua Lipa, Bad Bunny

9. Agua (Music from “Sponge On The Run” Movie)- J Balvin, Tainy

10. Ay, Dios Mío!- Karol G

Si lo tuyo es la música en inglés, entonces te encantará saber qué fue lo más escuchado en Claro música este año; en donde BTS triunfó con Dynamite, así como The Weeknd con Blinding Lights y Dua Lipa con Don’t Start Now. Pero dinos, ¿cuál fue tu favorito?

1. Dynamite- BTS

2. Blinding Lights- The Weeknd

3. Don’t Start Now- Dua Lipa

4. Say So- Doja Cat, Nicki Minaj

5. Rain On Me- Lady Gaga, Ariana Grande

6. Midnight Sky- Miley Cyrus

7. WAP- Cardi B, Megan Thee Stallion

8. Intentions- Justin Bieber, Quavo

9. Mood- 24kgoldn, Iann Dior

10. Be Kind- Halsey, Marshmello

Haz tuya la playlist completa y disfrútala una y otra vez.

Finalmente, la música dance y electrónica también han tenido un papel importante este año. Steve Aoiki, Icona Pop, Armin Van Buuren continúan entre los primeros lugares. Aquí la playlist completa.

1. I love my friends (Armin Van Buuren & Avian Grays Remix)- Steve Aoki, Icona Pop

2. Roses (Imanbek Remix)- SAINt JHN

3. Purple Nights- Joana and the Wolf

4. Head & Heart- MNEK, Joel Corry

5. House Arrest- Gorgon City, Sofi Tukker

6. Secrets- RAYE, Regard

7. In Your Eyes- Robin Schultz, Alida

8. Midnight (The Hanging Tree)- Hosh, 1979, Jalja

9. 2 Hearts- Sigma, Sam Feldt, Gia Koka

10. Lonely- Jonas Brothers, Diplo

¿Quiénes fueron los artistas que más escuchaste este 2020 en Claro música? Escucha alguna de estas playlist para iniciar el año nuevo con tu música favorita y sigue disfrutando de la variedad de géneros, álbumes, artistas y canciones que Claro música tiene para ti.

