¡Celebra el cumpleaños de Spider-Man con lo mejor de Claro video!

Uno de los personajes más importantes de Marvel, Spider-Man, está de fiesta, ya que gran parte de agosto Peter Parker estará celebrando su cumpleaños número 19. Claro video se ha unido a esta celebración con una promoción especial para disfrutar de todas sus películas en un increíble maratón, porque así #ClaroQueSeguimosJuntos.

La primera aparición del hombre arácnido fue a través del cómic “Amazing Fantasy” #15 el 10 de agosto de 1962, por lo que el personaje creado por Stan Lee está cumpliendo 58 años de su debut. Sin embargo, se estipuló que la fecha de nacimiento de Peter Parker sería oficialmente el 10 de agosto del 2001, así que en realidad está celebrando sus 19 años.

Spider-Man se ha convertido en uno de los personajes más queridos de Marvel por grandes y chicos. Ha formado parte de cómics, caricaturas y películas, siendo la primera de ellas protagonizada por Tobey Maguire en una trilogía desde 2001 hasta 2007; Spider-Man, Spider-Man 2 y Spider-Man 3.

Después Andrew Garfied tomó el papel en dos increíbles películas; The Amazing Spider-Man y The Amazing Spider-Man 2 a lado de la simpática Emma Stone como Gwen Stacy.

Y finalmente Tom Holland ha sido el encargado de darle vida y unirse al Universo Cinematográfico de Marvel en los últimos años con dos grandes películas; Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Far From Home. Sin duda, uno de los superhéroes con más apariciones en el cine y actores bajo su traje.

Sin embargo, ahí no acaba la dinastía del Hombre Araña, ya que gracias a su popularidad han podido surgir películas animadas o de sus más temibles villanos como Spider-Man into the Spider-Verse y Venom con Tom Hardy.

