¡Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán serán Morticia y Homero Addams!

Después de muchas especulaciones sobre qué actores darían vida a Morticia y Homero Addams en la próxima serie de Netflix, Wednesday, la plataforma de streaming por fin reveló quiénes serán los protagonistas de este nuevo proyecto dirigido por Tim Burton. Serán nada más y nada menos que Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán.

“Catherine Zeta-Jones entrará en la icónica silueta de Morticia Addams, mientras que Luis Guzmán dará vida al elegante Homero Addams en la próxima serie de televisión, protagonizada por Jenna Ortega como Merlina Addams y dirigida por Tim Burton.”

Our Addams family is expanding!

Catherine Zeta-Jones will step into the iconic silhouette of Morticia Addams while Luis Guzmán will bring to life the debonair Gomez Addams in the upcoming TV series Wednesday, starring Jenna Ortega as Wednesday Addams and directed by Tim Burton. pic.twitter.com/MiofyWIbwy

— Netflix (@netflix) August 9, 2021