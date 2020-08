¿Te quieres sentir viejo? Estas canciones están cumpliendo 10 años

Es difícil creer que ya han pasado 10 años desde que las canciones que te presentamos a continuación eran lo más nuevo y todo mundo no dejaba de escucharlas. Así fue como se dio inicio a una nueva década, en donde sin lugar a duda la electrónica y el reggaetón comenzaban su reinado. Sin mencionar la manera en la que cambió el escuchar tus canciones favoritas; hoy ya lo puedes hacer desde Claro música sin importar la hora o el lugar en el que estés.

Aquí te presentamos algunos de los temas más memorables del 2010, para que armes una playlist retro y revivas tu yo de hace 10 años. ¿Las recordabas todas?

1. Moves like Jagger– Maroon 5 ft. Christina Aguilera

Además de ser una de las canciones más representativas de Maroon 5 y que no puede faltar en ninguno de sus conciertos, Moves like Jagger también posee un video musical reconocido y que nunca pasará de moda.

2. Telephone– Lady Gaga ft. Beyoncé

Una de las colaboraciones más importantes del 2010 estuvo a cargo de Lady Gaga y Beyoncé, dos divas de la música pop que hicieron del video musical de Telephone uno de los más representativos, en donde personifican a dos fugitivas.

3. La Despedida– Daddy Yankee

Si de algo estamos seguros es que seguirán pasando décadas y Daddy Yankee seguirá siendo el mayor representante de la música urbana. En 2010 lanzaba La Despedida y hoy en día tiene éxitos como Con Calma y Que tire pa lante.

4. Firework– Katy Perry

Firework sigue siendo uno de los hits más grandes de Katy Perry y el cual ha formado parte del soundtrack de varias películas. Fue en el 2010 cuando Katy lanzó Teenage Dream, su segundo álbum de estudio y el que prácticamente alberga puros éxitos.

5. Rolling in the deep– Adele

A pesar de ser una canción antigua, perteneciente a la asombrosa Aretha Franklin, Adele le dio su propio estilo y es uno de sus más grandes éxitos.

6. I like it– Enrique Iglesias

Temas como Héroe y Experiencia Religiosa quedaron en el pasado de Enrique Iglesias con el lanzamiento de su álbum Euphoria, en donde se revolucionó como artista con ritmos de reggaetón y electrónico, claro ejemplo la canción I like it.

7. Just the way you are– Bruno Mars

Just the way you are es una de las canciones de amor más representativas de la década y la que lanzó a la fama a Bruno Mars. En este mismo año Bruno Mars también estrenó Grenade y The Lazy Song, con las cuales comenzó su carrera.

8. Pumped up kicks– Foster the People

Foster the People era un grupo desconocido hasta la llegada de Pumped up kicks, una canción cuya letra guarda un significado oscuro y tenebroso, pero que hasta la fecha sigue sonando en las mejores fiestas.

La colombiana se encargó del tema musical del Mundial de Sudáfrica 2010. Waka Waka es sin lugar a duda una de las canciones del mundial más reconocidas de la historia, en cuyo video participaron grandes celebridades del fútbol de ese año como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y su actual esposo, Gerard Piqué.

10. Love the way you lie– Eminem ft. Rihanna

Otra colaboración sumamente exitosa fue Rihanna y Eminem; la unión de ambos dio resultado al hit de nombre Love the way you lie, con un video musical protagonizado por ambos, además de Megan Fox y Domin Monaghan.

11. Danza Kuduro– Don Omar ft. Lucenzo

Así como China y Con Calma representan el reggaetón actual, en el 2010 Danza Kuduro era el máximo representante, inspirada en el clásico tema de Lambada, el cual ponía a bailar a todos y formó parte del soundtrack de Rápidos y Furiosos 5.

12. The Time– The Black Eyed Peas

Y la última de esta lista es The Time, un hit de The Black Eyed Peas que hoy en día sigue siendo una de las mejores canciones para bailar en fiestas y el inicio de toda una era de música electrónica. 🕺

Tal vez tenías tu canción favorita del 2010 que quizá ya no recordabas hasta leer esta lista. Si es así, no dudes en ponerte tus audífonos y disfrutarla una vez más como si el tiempo no hubiera pasado; recordando tal vez tus días de escuela, antiguas amistades o ese concierto memorable.

