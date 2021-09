Britney Spears podría formar parte del ‘live action’ de ‘Peter Pan’

La famosa cantante Britney Spears, mejor conocida como “la Princesa del Pop”, podría convertirse en un miembro más del elenco de Peter Pan, tomando el papel de Campanita en el nuevo proyecto live-action que se tiene planeado para Disney+.

Después de tantos años y de la popularidad que alcanzó el movimiento #FreeBritney en redes sociales, la hermosa cantante de 39 años de edad por fin se encuentra estable, disfrutando de su familia, éxito y con nuevas metas y proyectos en puerta. Pero ¿de qué se tratan?

Uno de ellos consiste en la posible participación de Britney Spears interpretando un papel en una de las películas más emblemáticas de Disney y que, sin duda, ha marcado la infancia de muchos. Aunque parezca difícil de imaginar, la cantante podría formar parte del nuevo proyecto de Peter Pan y aquí te contamos todo al respecto.

El nuevo live action de Peter Pan, ¿con Britney Spears?

Disney emitió un comunicado de prensa en el que informa que el rodaje de Peter Pan y Wendy ya comenzó su etapa de filmación, teniendo lugar en Vancouver, Canadá. Una nueva versión live-action de un clásico de Disney, el cual se tiene previsto llegue a la plataforma de streaming en el 2022.

Esta nueva cinta se trata de un remake de la versión animada de 1953, basada en la novela de James Matthew Barrie, y será dirigida por David Lowery.

La nueva película se centra en la clásica historia de Wendy, una tierna niña que se enfrenta a sus padres porque se rehúsa a ser mayor y crecer. Ella prefiere seguir creyendo en cuentos de fantasía, como Peter Pan, y compartirlos con sus hermanos menores, Juan y Miguel. Sin embargo, todo cambia cuando realmente conoce al héroe de sus historias y junto a sus hermanos se aventuran a conocer El País de Nunca Jamás al lado de Peter Pan.

Pero ¿dónde entrará Britney?

Nuestra famosa cantante, conocida por éxitos como Baby One More Time y Oops! I dit it again, confesó en redes sociales que sería increíble regresar a la empresa que le dio vida a su carrera, pero esta vez interpretando a uno de sus personajes favoritos, Campanita, como parte del nuevo proyecto de Disney.

Britney se ha mostrado bastante entusiasmada con la idea de formar parte de Peter Pan y Wendy, con la intención de que la producción la tome en cuenta, quizá no como Campanita, pero sí como parte del soundtrack, considerando su exitosa carrera musical. Incluso, hay fanáticos quienes le han mostrado su apoyo, sin embargo, hasta el momento nada está confirmado.

Faltan muchos detalles por conocer de la nueva propuesta live-action de Disney, pero sin duda la participación de Britney Spears sería un plus que atraería a muchas más personas de distintas generaciones. ¿No te parece? 😊

