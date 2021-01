¿Boo regresa? Así será la serie secuela de Monsters Inc.

Si eres fan de Monsters Inc., esta noticia te va a encantar, porque tal parece que la despedida de Sulley y Boo no fue el final de la historia. Se han revelado más detalles de la serie secuela llamada ‘Monsters at Work’ que próximamente será estrenada por Disney+.

En el 2001 el mundo conoció el mundo de Monsters Inc., la cuarta cinta de Pixar que se convirtió en ese entonces en la producción animada con mayor recaudación, sumando a nivel mundial 577 millones de dólares.

Desde entonces los fans han querido ver más de sus personajes favoritos, en 2013 llegó a las salas de cine la precuela Monsters University que nos mostraba a Mike Wazowski y a James P. Sullivan en su etapa adolescente mientras estudiaban para convertirse en “asustadores”.

¡’Monsters at Work’ ya está casi lista!

Ahora 20 años después de que el mundo los conociera, Sully y Mike regresarán, esta vez a la pantalla chica, para continuar su historia tras los acontecimientos de la cinta del 2001.

El actor Billy Crystal, quien le da voz en la versión inglés a Mike Wazowski, es quién ha contado a Collider más detalles de la esperada secuela, confirmando la presencia de los personajes principales de la franquicia:

“Es una serie. John Goodman y yo somos Sully y Mike. El programa, en términos de tiempo, comienza seis meses después de que terminara Monsters, Inc. Así que ahora estamos en el piso de la risa. Creamos todos los personajes nuevos, jóvenes y geniales con algunos actores de voz geniales, y John (Goodman) y yo estamos repitiendo nuestros papeles», mencionó.

Esta declaración aún deja muchas dudas en el aire, por ejemplo: ¿Qué otros personajes regresarán? ¿Volveremos a ver a Boo?

Aunque no confirmó el número de capítulos, sí mencionó:

“Hemos hecho un montón (de episodios). Hemos estado en un descanso debido a la pandemia. Pero algunas grabaciones las pude hacer en casa y otras en un muy desierto estudio de Burbank. Ser el único en el lote fue un poco extraño. Pero sí, estamos progresando… No sé cuándo serán estrenados pero les prometo que son realmente buenos”.

Así que mientras tenemos más detalles del estreno de 'Monsters at Work', recuerda que puedes disfrutar de Monsters Inc y Monsters University en Disney+

