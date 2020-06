‘Bob Esponja: Al rescate’ NO se estrenará en cines como se tenía previsto

La tercera película de Bob Esponja, la cual han esperado tanto chicos como grandes, ha tenido que cambiar su fecha de estreno; así como la manera en la que será estrenada, ya que ésta ya no llegará a cines. Esto último debido a la contingencia vivida alrededor del mundo para evitar el mayor número de contagios por COVID-19.

Leer: ¡Confirmado! Ewan McGregor será parte de Pinocho a lado de Guillermo del Toro

La industria del cine ha sido una de las más afectadas debido a la cuarentena, ya que todos los cines han tenido que cerrar y los estrenos y premieres han tenido que retrasar sus fechas de lanzamiento.

Por esa razón, Bob Esponja: Al rescate cambió su fecha de estreno del 22 de mayo al 7 de agosto. Ahora ha cambiado hasta principios del 2021, para ser vista en un formato digital a través de plataformas de streaming. Sin embargo, esta no es la primera película que lo hace durante la cuarentena, ya que Scooby! y Trolls World Tour hicieron lo mismo para entretener a los niños desde sus casas.

Ésta pudo haber sido la tercera vez de Bob Esponja, Patricio Estrella y todos los ciudadanos de Fondo de Bikini en la pantalla grande. Esta película ha sido muy esperada por los más grandes fanáticos de la serie, en especial por la participación de Keanu Reeves y por ver la versión bebé de Bob Esponja y Gary en el momento en el que se conocieron.

Y aunque su estreno será dentro de medio año, a través de Claro video puedes disfrutar de las dos primeras películas en compra o renta: Bob Esponja: La Película y Bob Esponja: Un héroe fuera del agua, para armar tu maratón de pelis favoritas.

Leer: Se revelan páginas del diario de Heath Ledger que lo inspiraron a ser el Joker

Por otro lado, las grandes películas que se tenían previstas para este año sí llegarán eventualmente al cine. Algunas de ellas: Wonder Woman 1984, 007: No Time to Die, Mulán, Rápidos y Furiosos 9, Black Widow, The Eternals, Soul, entre otras. Y dinos, ¿cuál de ellas es la que esperabas más?

Ahora ve: