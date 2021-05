‘Black Panther: Wakanda Forever’, todo lo que sabemos de la película

Tras un año sin estrenos de películas de Marvel, la emoción por volver a los cines y disfrutar de nuestros superhéroes favoritos es cada vez más grande. Por esa razón, Marvel Studios va retomando el curso de los estrenos y producciones poco a poco, anunciando una larga lista de próximas películas, entre las que se incluye Black Panther: Wakanda Forever.

Fue a través de un emotivo video en donde Marvel Studios dio a conocer las producciones cinematográficas que conformarán la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Títulos como Thor: Love and Thunder, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Spider-Man: No Way Home fueron algunos de los más destacados. Sin embargo, Black Panther: Wakanda Forever no se queda atrás y aquí te compartimos todos los detalles que sabemos al respecto.



Black Panther: Wakanda Forever, el secreto detrás del título

Con la prematura partida de Chadwick Boseman, es evidente que esta película lleva consigo un sentimiento diferente al resto, la cual se convertirá en un homenaje al actor y a su legado en Marvel.

El origen del título está directamente relacionado con el saludo que utilizan los ciudadanos de Wakanda, con las manos cerradas en puño y los brazos cruzados sobre el pecho, el cual se ha hecho especialmente popular desde el estreno de Black Panther en 2018.

Pues bien, se dice que incluir este gesto en el título de la película es un tributo más a Boseman, quien convirtió este saludo en un símbolo de paz, fuerza y orgullo, incluso fuera de la pantalla.

Ryan Coogler y el resto del elenco están de vuelta

Otra buena noticia es que Ryan Coogler regresa como director y guionista de esta nueva entrega, y aunque no hay muchos detalles sobre lo que tratará la película, los fanáticos están de acuerdo con la segunda participación de Coogler, quien logró convertir a Black Panther en un éxito y en la primera cinta de Marvel nominada en los Premios Oscar como mejor película.

Además, esta secuela contará con la participación de grandes actores y actrices como Angela Bassett, Martin Freeman, Danai Gurira, Lupita Nyong’o, Winston Duke y Letitia Wright.

Fecha de estreno y logo revelado

Black Panther: Wakanda Forever se estrenará el 8 de julio de 2022, como parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Se dice que esta segunda película podría centrarse en nuevos personajes alrededor de Wakanda, además de Shuri, Nakia, Okoye y el resto de las guerreras Dora Milaje. Pero de esto no sabremos más hasta el lanzamiento del primer tráiler oficial, el cual se espera llegue a finales del 2021.

Mientras eso sucede, recuerda que a través de Disney+ puedes disfrutar de Black Panther, Avengers: Infinity War o Avengers: Endgame, películas de las que Chadwick Boseman formó parte, convirtiéndose en el favorito de muchos.



¿Qué esperas de Black Panther: Wakanda Forever? El momento de regresar a los cines está cerca y qué mejor que con nuestros superhéroes favoritos de Marvel. 😊

