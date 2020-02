¡Fanáticos descubren un misterio oculto detrás de la edad de Bart!

Podrán pasar los años y la familia Simpson seguirá siendo una de las series de televisión más queridas y longevas de la historia. A lo largo del tiempo nos ha regalado escenas, personajes y momentos inolvidables. Y, con 30 años de estar al aire, así como 31 temporadas estrenadas, cualquier fan de creería saber todo sobre Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie.

Leer: Marvel VS DC ¿Quién ha ganado más Premios a la Academia a lo largo de la historia?

Sin embargo, te apostamos a que si tú eres un fan de corazón, tal vez no te habías dado cuenta de este hecho misterioso que ha sido revelado sobre la verdadera edad de Bart Simpson. No te preocupes, aquí te contamos todo al respecto.

Resulta que uno de los productores ejecutivos de la serie, Al Jean, publicó vía Twitter que en este 2020, Bart tiene exactamente la edad de su padre Homero, o sea 39 años. Esto se explica porque, cuando Los Simpson se estrenaron en 1989, Matt Groening, creador de la serie animada, dijo que Bart nació en 1980 y que durante toda la serie él tendría 10 años, Lisa 8 y Homero 39.

.@TheSimpsons If Homer is 39 he was born in 1980 which is when we said Bart was born.

— Al Jean (@AlJean) January 28, 2020