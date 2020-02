¡Backstreet Boys quiere hacer un tour mundial con NSYNC!

Backstreet Boys y NSYNC son dos de las bandas que marcaron la década de los 90. Con su ritmo y coreografías, conquistaron a miles de fans alrededor del mundo. Si tú eres de los que no pueden evitar corear sus canciones cuando las escuchas en una fiesta, esta noticia te va a encantar. A pesar de la supuesta rivalidad que existía entre ellos, ahora se ha revelado la posibilidad de ¡una gira juntos!

Recordemos que desde que NSYNC se reunió para actuar con Ariana Grande en Coachella en abril del año pasado, los fans han pedido un reencuentro de la banda; aún con la ausencia de Justin Timberlake.

La noticia del deseo de una gira de las dos boy bands ahora surge durante una entrevista en el programa Watch What Happens Live, este 11 de febrero, donde Andy Cohen le preguntó a los Backstreet Boys qué pensaban de Justin Timberlake. Nick Carter respondió que veía la situación como una oportunidad, pues creía que esto permitiría que el resto de los integrantes de NSYNC pensaran otra vez en reunirse con ellos.

¿Te imaginas a las dos bandas en un mismo escenario? La respuesta ha dejado impactados a todos sus seguidores, quienes ya sueñan con verlos cantando juntos. Aunque este plan no se llevaría a cabo de manera inmediata; ya que Nick Carter, Kevin Richardson, AJ McLean, Brian Littrell y Howie Dorough aún deben finalizar su propia gira.

Si tú ya quieres ir practicando lo fuerte que vas a corear sus canciones, recuerda que en Claro música encontrarás los mejores temas de ambos; desde Everybody y All I have to give de Backstreet Boys hasta Tearin’ Up My Heart y I Want You Back de NSYNC.

Ahora estaremos muy pendientes de cuál es la respuesta de JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone y Lance Bass. Y a ti ¿te gustaría verlos cantar juntos éxitos como Bye Bye Bye y I Want It That Way? ¿Crees que México estaría incluido en el tour?

