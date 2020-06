El personaje de Baby Yoda se convirtió en un fenómeno viral en internet desde su aparición en la serie The Mandalorian; por ello, Taika Waititi, quien dirigirá y escribirá una nueva película de Star Wars, quiere incluir al tierno alienígena verde de orejas puntiagudas en el proyecto.

Recientemente, nos enteramos que Star Wars no había concluido con El ascenso de Skywalker y que Waititi estaría al frente de la nueva producción. El director goza de una carrera en ascenso y esta cinta podría sumarle un éxito más después de su Oscar de la película Jojo Rabbit, en donde él mismo interpretó a Hitler, y su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel al dirigir Thor Ragnarok.

Baby Yoda tendría un papel principal en la cinta de Star Wars

El portal We Got This Covered reveló que Taika Waititi, quien también dirigió el final de la primera temporada de The Mandalorian, desea incluir Baby Yoda en su próxima producción del universo de Star Wars, además de que le daría un gran peso al personaje en la trama.

La idea ha causado gran emoción entre los fans, sin embargo deja la duda de cuál podría ser la línea temporal de la historia, pues para que “El Niño” (The Child), nombre real de Baby Yoda, pueda ser partícipe del filme, los eventos tendrían que suceder entre el Episodio VI: El retorno del Jedi y el Episodio VII: El despertar de la Fuerza.

Recordemos que Yoda apareció por primera vez en Episodio V: El imperio contraataca (1981); cuando George Lucas lo creó, su intención era que estuviera rodeado de secretismo. “Nunca me planteé de dónde venía, cuál era su especie o si tenía nombre. Es un personaje misterioso. Es un personaje mágico. No tiene antecedentes. Él viene y se va”, dijo Lucas en una entrevista con Moviefone.

Ahora la versión de Yoda bebé ha conquistado a todos por su ternura y tamaño, además de que puede usar la Fuerza para levantar cosas. A pesar de que tiene unos 50 años, sigue siendo un niño, ya que tomemos en cuenta que Yoda falleció a los 900 años.

¿Te gustaría ver a Baby Yoda en una película de Star Wars?

