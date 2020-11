‘Baby Shark’ supera ‘Despacito’ y se vuelve el video más visto en YouTube

En 2017 no había fiesta, reunión, antro o lugar en el que no se escuchara Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee. La colaboración entre los puertorriqueños significó un éxito mundial; el cual tiempo después agregó la participación de Justin Bieber. Pero parece ser que su reinado ha terminado, ya que otro video ha superado sus reproducciones; ¡hablamos de Baby Shark!

Con más de 7.050 millones de reproducciones en YouTube, Baby Shark se ha convertido en el video musical más visto de la plataforma; no sólo superando el éxito de Despacito, sino también el de Shape of You de Ed Sheeran y See You Again de Wiz Khalifa ft. Charlie Puth.

Desde su lanzamiento en el año 2016, Baby Shark se volvió una canción infantil cuyo éxito alcanzó niveles internacionales. Para el 2019 ya ocupaba un lugar en Billboard Top 100 y hoy en día ha superado las 7.038 millones de reproducciones de Despacito. ¡Baby Shark está haciendo historia!

Interpretada por la cantante coreana Hope Segoine y producida por PinkFong; los creadores de Baby Shark agradecieron a todos los seguidores por el éxito alcanzado. Min Seak Kim, consejero delegado de SmartStudy, empresa a la cual pertenece Pinkfong dijo:

“Sin el amor y el apoyo de nuestros seguidores por todo el mundo, el nuevo récord de Baby Shark no hubiera sido posible.” (…) “Nos sentimos muy honrados por este nuevo récord y seguiremos enfocados en la producción de entretenimiento de alta calidad más allá de las plataformas digitales.”

Videos musicales con más reproducciones en YouTube

1. Baby Shark– PinkFong

2. Despacito– Luis Fonsi ft. Daddy Yankee

3. Shape Of You– Ed Sheeran

4. See You Again– Wiz Khalifa ft. Charlie Puth

5. Miroshka TV– Masha and the Bear

6. Johny Johny Yes Papa– LooLoo Kids

7. Uptown Funk– Mark Ronson ft. Bruno Mars

8. Gangnam Style– PSY

9. Sorry– Justin Bieber

10. Sugar– Maroon 5

¿Qué opinas de la lista? ¿Estás de acuerdo con que Baby Shark ocupe el primer lugar? Si de algo estamos seguros es que todos alguna vez en la vida la hemos cantado. 🤭

