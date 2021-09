A dos años del gran final de Game of Thrones, una de las series más aclamadas por la crítica, el mundo creado por George R.R. Martin continúa ganando más fanáticos, quienes al igual que muchos han quedado fascinados con la historia de la lucha por el Trono de Hierro. Es por eso que una convención oficial de la serie está pronto a suceder y aquí te contamos todos los detalles.

¡La primera convención de fans de Game of Thrones!

La exitosa serie de HBO tendrá su convención oficial de fans del 18 al 20 de febrero de 2022, la cual tendrá lugar en el Rio Hotel & Suites Convention Center en Las Vegas, Nevada. Será la primera convención con licencia oficial de la serie y, obviamente, muchas sorpresas están por venir.

“‘Game of Thrones’ es un fenómeno cultural con una increíble base de fans y estamos encantados de celebrar ambos con la primera convención oficial de fans de ‘Game of Thrones’. Esta es una iniciativa emocionante, que hace crecer una de nuestras queridas franquicias globales y permite a los fanáticos sumergirse aún más en el mundo de Westeros y más allá. Esta será una experiencia verdaderamente inolvidable que los nuevos y leales fans adorarán y disfrutarán”, mencionó Peter van Roden, vicepresidente senior de Warner Bros. Themed Entertainment.

En el comunicado también se dio a conocer que habrá invitados especiales, paneles de conferencias, concursos de cosplay, trivias, firma de autógrafos, sets para tomarse fotos y la oportunidad de adquirir productos exclusivos de la serie. ¡Tu oportunidad de demostrar que formas parte de Westeros al igual que tus personajes favoritos!

House of the Dragon, lo que está por venir de GoT

Pero las sorpresas no acaban ahí, ya que además de la primera convención de fanáticos, está confirmado que HBO está trabajando en un spin-off de nombre House of the Dragon, el cual se centrará en el surgimiento de la familia Targaryen y estará situada muchos años antes de los sucesos de Game of Thrones. ¡Cuando los dragones gobernaban King’s Landing!

Además, se cree que Warner Bros. y HBO también lanzarán algunas series animadas basadas en los personajes más memorables de la serie. Eso quiere decir que aún nos queda mucho por ver de Game of Thrones. ¿Estás listo para volver a la guerra por el Trono de Hierro? 😱

