El show de medio tiempo de la nueva edición del Super Domingo no sólo contará con The Weeknd, ¡sino también con Ariana Grande y Daft Punk!

Convertirse en el responsable del show de medio tiempo de la final de la liga de futbol americano es uno de los privilegios más grandes entre los artistas. En esta ocasión The Weeknd será el encargado con una gran playlist e invitados sorpresa preparados para esta nueva edición. ¡Detalles que han sido revelados a tan sólo una semana de la gran fecha!

Leer: Super Domingo: Dónde, cuándo y quiénes estarán presentes 🏈

La revelación se dio gracias a una filtración a través de Twitter, en donde se dio a conocer la lista completa y el orden en el que The Weeknd interpretará sus más grandes éxitos y los cuales lo convirtieron en el candidato ideal para el show de medio tiempo. Puedes ir ensayando las canciones de la playlist que Claro música tiene para ti.

Pero eso no es todo, también se dieron a conocer los invitados que estarán acompañando al canadiense de 30 años. ¡Nada más y nada menos que Daft Punk y Ariana Grande!

Daft Punk y Ariana Grande como parte del show de medio tiempo de The Weeknd

El dúo formado por los músicos franceses, Daft Punk, será uno de los acompañantes de The Weeknd, esto sucederá en la canción I feel it coming. Mientras que Ariana Grande participará junto al canadiense en la canción Love me harder.

Aunque estos son los artistas invitados confirmados, no se descarta la idea de que haya más como ha sucedido en ocasiones anteriores del Super Domingo.

Miley Cyrus y Demi Lovato también estarán presentes

Además, previo al inicio del partido a través de un show virtual en TikTok, algo que por primera vez se realizará, Miley Cyrus dará un concierto en honor al personal médico y de la salud que ya han sido vacunados. Sin mencionar que Demi Lovato será la encargada de cantar el himno estadounidense antes del partido, como parte de una tradición del Super Domingo.

En este Super Domingo se enfrentarán los Buccaneers de Tampa Bay contra los Chiefs de Kansas City, quienes buscarán la corona y triunfo de este año liderados por sus respectivos quarterbacks; Tom Brady y Patrick Mahomes.

La cita es el próximo domingo 7 de febrero en punto de las 17:30 horas, un partido y espectáculo que no te puedes perder y podrás disfrutar a través de Fox Sports contratándolo con cargo a tu Factura Telcel en Claro video y vivir el #FootballEnTusManos.

Leer: ¿Cómo será el Súper Domingo LV con la ‘nueva normalidad’?

¿Estás listo para un Super Domingo como ningún otro?

Ahora ve: