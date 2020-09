Los días en casa no han sido un impedimento para que Ariana Grande continúe creando música, logre récords históricos de visitas en sus videos e imponga nuevas modas entre sus fans. Sin embargo, su más reciente éxito va relacionado a Instagram y cómo se ha convertido en la mujer con el mayor número de seguidores en todo el mundo.

Durante años, varias celebridades del espectáculo, cine, música y modelaje han competido por el primer lugar con el mayor número de followers en Instagram. Beyoncé, Kim Kardashian, Kylie Jenner y Selena Gomez han sido las afortunadas en hacerlo en años pasados. Pero ahora ha sido turno de Ariana Grande, quien en una semana logró rebasar el récord de todas ellas colocándose en el primer lugar con 200 millones de seguidores.

Pero eso no es todo, Ariana Grande se encuentra tan sólo por debajo del futbolista portugués Cristiano Ronaldo; quien posee 237 millones de seguidores, no muchos más que la intérprete de 7 rings. ¿Será que ella logre superar al astro del fútbol?

Este hecho es histórico y un logro más dentro de la carrera de Ariana Grande. Además, cabe resaltar que lo que impulsó el aumento repentino de followers fue su reciente presentación junto a Lady Gaga con la canción Rain On Me, por primera vez en vivo durante los MTV VMA’s. Aquí, Ariana aprovechó para compartir algunos behind the scenes y fotos espectaculares de su outfit a través de Instagram.

Por ahora Ariana Grande ha dado pocos indicios sobre el estreno de su nuevo álbum, uno que se espera sea sorprendente como lo fueron sus dos anteriores producciones; Sweetener y Thank u, next.

Además de la música, la moda e Instagram, se dice que Ariana también podría incursionar en el mundo del cine como Meg en el live-action de Hércules. Esto después de que ella interpretara I won’t say I’m in love en el especial de Disney hace unos meses. ¿Te la imaginas en pantalla grande?

