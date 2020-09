Ant-Man 3 será la película que introduciría a Los 4 fantásticos en el UCM

A pesar de que el mundo del cine ha estado en pausa durante un largo tiempo en este 2020; muchas productoras no han dejado de trabajar vía remota, en especial Marvel Studios, quien tiene en puerta un sinfín de proyectos entre películas y series próximas a estrenar. Una de esas películas es Ant-Man 3, de la cual por fin se han revelado algunos detalles.

A través de una reciente entrevista con el medio Hollywood Reporter, el director Peyton Reed (Ant-Man y Ant-Man and the Wasp), dio a conocer que ya se encuentra trabajando en la tercera película, la cual será diferente a las anteriores, pero muy importante para el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Estamos trabajando a pesar de la pandemia. Hay algunas cosas muy emocionantes que tenemos reservadas pero, por supuesto, no puedo hablar de ninguna de ellas en este momento, como se acostumbra con Marvel”, mencionó Reed.

Se espera que Ant-Man 3 comience su rodaje a inicios del 2021 para poder ser estrenada a finales del 2022 o hasta el 2023, si es que la situación actual del mundo lo permite. Esta película traerá de vuelta a Paul Rudd como Scott Lang, Evangeline Lilly como Hope Van Dyne, Michael Douglas como Hank Pym y Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyne, mientras que la dirección seguirá a cargo de Payton Reed.

“Creo que la tercera entrega de Ant-Man va a ser mucho más grande que las primeras dos. Va a ser una plantilla visual totalmente diferente”, finalizó el director.

¿Cómo se introducirán Los 4 fantásticos en Ant-Man 3?

Una vez que el director dio a conocer estos pequeños datos de Ant-Man 3, distintas teorías comenzaron a surgir, algunas basadas en cómics y otras en el deseo de los fanáticos de ver de una vez por todas a Los 4 fantásticos en acción en el mundo Marvel.

Una de esas teorías apunta a que en Ant-Man 3, Scott viajará al Overspace, que contrario al mundo cuántico en donde tenía que encogerse a tamaños microscópicos; esta vez aumentará su tamaño para sobrepasar otras dimensiones y llegar al Overspace, el cual se dice fue un espacio en el que Los 4 fantásticos fueron los primeros en visitar.

Aquí viven criaturas de diferentes especies y poderes y podría ser la primera relación con Los 4 fantásticos para ser introducidos en el UCM; ya que al igual que Hank Pym, Reed Richards es un científico que ha trabajado con partículas e intentado viajar a otras dimensiones.

¿Por qué Ant-Man ha sido tan importante dentro del UCM?

Aunque las dos primeras entregas no figuran entre las más taquilleras de la franquicia, ambas han sido pieza clave para la continuidad de las historias. Un claro ejemplo ha sido la idea de Scott Lang en Avengers: Endgame de hacer viajes en el tiempo y restaurar los daños provocados por Thanos, esto con las partículas Pym.

¿Qué te parece la idea de introducir a Los 4 fantásticos en Ant-Man 3? También falta por saber qué actores ocuparán el papel de Reed, Susan, Johnny y Ben como los nuevos 4 fantásticos, así que esperemos más detalles próximamente.

