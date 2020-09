7 cosas que no entendíamos de los Animaniacs hasta ser adultos

Si creías que los Animaniacs era una caricatura sólo para niños, estabas muy equivocado, ya que hay referencias para adultos que antes no entendías.

La magia de las antiguas caricaturas de Warner Bros como los Tiny Toons, los Looney Tunes y los Animaniacs, es que no sólo iban dirigidas a niños, sino que fueron hechas para todo tipo de público. Es por eso que, si hoy te sientas a ver algún capítulo, te divertirás de igual manera que cuando tenías 7 años.

Wakko, Yakko y Dot se encargaban de hacernos reír todas las tardes, sin embargo son el ejemplo de personajes que hacían chistes y referencias para adultos y que no fue hasta ahora que entendimos. Para que quede más claro, aquí te compartimos 7 ejemplos de los Animaniacs que te harán volar la cabeza. 🤯

1. Música rock de los 60’s

Los hermanos Warner no sólo eran fanáticos del cine, sino también de la música, y entre sus estrellas invitadas estuvieron Prince, The Who, Jimmy Hendrix, Janis Joplin y John Lennon. De tener noción de quiénes eran cuando éramos niños, estas escenas seguramente nos hubieran vuelto locos.

2. Sarcasmo para adultos

El “Hola enfermera” o el “Buena idea/ Mala idea” era un humor dirigido a adultos, con un sarcasmo que no entendíamos, pero que aún así nos causaba risa. Muchas de las travesuras y diálogos de los hermanos Warner así eran, por lo que la vuelve una serie aún más especial.

3. Series de adolescentes de los 90’s

Seinfeld, Beverly 90210 y Friends también formaron parte de los Animaniacs. Estas series populares de los 90 hoy en día son todo un clásico, ¿alguna vez lo notaste? Checa esta intro inspirada en Friends, con todos los personajes y Yakko, Wakko y Dot de extras.

4. Celebridades de Hollywood

Animaniacs es posiblemente la caricatura con más cameos de celebridades del cine y la música (después de Los Simpson); desde Madonna, Charlie Chaplin, Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, Prince, Meryl Streep, Bill Clinton, Cher, Jack Nicholson, Morgan Freeman, hasta el mismísimo Batman.

Y es que al vivir en el tanque de los estudios Warner, Yakko, Wakko y Dot tenían la oportunidad de cruzarse con todos los famosos cada vez que planeaban una nueva travesura. Claro que en los 90 no los conocíamos, pero hoy en día son nombres que sin duda también quisiéramos encontrarnos.

5. Clases de historia

Gran parte de los capítulos de los Animaniacs se situaban en momentos importantes de la historia como la Segunda Guerra Mundial, la Independencia de Estados Unidos o hasta el descubrimiento de América; haciendo desesperar a personajes como Isaac Newton, Cristóbal Colón o Fernando de Magallanes.

Quizá en aquel entonces estos nombres te eran desconocidos, pero en definitiva los conociste en tus clases de historia de primaria, no sin antes haber reído de ellos gracias a los Animaniacs. Hoy en día volver a verlos es el doble de divertido.

6. Personajes de la literatura

Así como las clases de historia, esta caricatura nos hablaba de temas serios como personajes de la literatura. Romeo y Julieta, así como MacBeth fueron algunos de ellos; libros que seguramente no leíste sino hasta la secundaria o preparatoria.

7. Cine de gánsters

Otra de las cualidades de los Animaniacs que amamos, son todas esas referencias a películas clásicas y ajenas a los niños. Un ejemplo fue El Padrino, en donde los hermanos Warner hicieron una parodia de los mafiosos italianos con su peculiar sentido del humor.

La trilogía de El Padrino, El Padrino II y El Padrino III eran películas que de niños no entendíamos, pero que los Animaniacs le dedicaran capítulos era algo realmente asombroso. Si tú aún no las has visto, las puedes encontrar en Claro video en compra o renta porque aún #TienesMuchoQueVer.

Y como dato curioso sobre las películas de gánsters, las tres palomas quienes también tenían sus capítulos especiales, estaban inspirados en Ray Liotta, Robert De Niro y Joe Pesci en la clásica película Buenos Muchachos.

Seguramente son muchas más las referencias que hicieron falta en esta lista. Así que, la próxima vez que te sientes a ver un capítulo de los Animaniacs piensa qué chistes no hubieras entendido hace 20 años y que hoy ya comprendes. 🤣

