Si te has convertido en un fiel gamer de Among Us y es tu videojuego favorito del momento, seguro te interesan estos datos curiosos.

Colocándose en las últimas semanas como el videojuego más descargado, así como el número uno en Steam y Twitch; Among Us es el nuevo entretenimiento de aquellos que permanecen en casa. Este divertido juego está disponible para PC, Android e iOS y pueden participar de entre 4 a 10 jugadores por partida. Pero, ¿qué es lo divertido de Among Us?

La historia trata de una tripulación en una nave espacial que pretenden regresar a la civilización y mantener en orden la nave, pero existe un problema, uno de ellos es un impostor reemplazado por un parásito cambia formas, así que hay que descubrirlo y salvar a todos para llegar a su destino. Mientras el impostor intenta engañar a la tripulación y sabotear la nave, el resto de los jugadores deberán desenmascararlo y ganará aquél que lo logre. Sencillo pero divertido.

Y ahora, si tú y tus amigos se han vuelto fanáticos de Among Us, te interesará saber estos datos curiosos del videojuego más popular del 2020, para convertirte en un experto y seguir disfrutando de él.

1. “Among Us” no es su nombre original

“Space Mafia” es el nombre que se tenía pensado para el juego y con el cual se registró, pero los desarrolladores prefirieron “Among Us”, creyendo que sería más atractivo para sus jugadores.

2. Se necesitaron sólo 3 desarrolladores para crearlo

Regularmente se cree que para crear un nuevo videojuego se necesita de un equipo enorme de desarrolladores para trabajar en él. En el caso de Among Us fue distinto, detrás del proyecto sólo estuvieron involucradas 3 personas: Forest W., Marcus B. y Amy L.

3. Ha superado a Avengers Time to Assemble

Innersloth es el estudio creador de Among Us y quien ocupa los primeros lugares de ventas en Steam, superando títulos de grandes franquicias como Marvel’s Avengers: Time to Assemble, videojuego de Crystal Dynamics basado en los clásicos superhéroes de Marvel.

Así que, tal vez Thanos no pudo contra el poder de los Vengadores, pero Among Us sí.

4. Se espera una secuela: Among Us 2

Innersloth confirmó en redes sociales que están trabajando en Among Us 2; y aunque no se han revelado más detalles, bien es cierto que tardará algunos meses en llegar. Aún así quieren aprovechar la popularidad del momento.

5. ¿Es una copia de Fall Guys?

Fall Guys y Among Us comparten muchas similitudes, en especial el diseño de los personajes, por lo que se cree que podría ser una copia. Sin embargo, esto no se ha confirmado hasta ahora, ¿tú qué opinas?

6. Sólo tardó un año en desarrollarse

Al igual de sorprendente que sólo tres personas estuvieran involucradas en el desarrollo de Among Us, también es alucinante saber que sólo tardaron un año en terminarlo. Tenían muy pocos recursos, pero el diseño del juego es sencillo, por lo que no necesitaron más tiempo.

7. Tiene muchos más años disponible de lo que te imaginas

Si bien Among Us alcanzó su popularidad en el pasado mes de agosto; lo cierto es que este juego lleva disponible en tiendas online desde el 15 de junio del 2018. Hoy en día son millones quienes no paran de jugarlo a nivel mundial.

¿Conocías todos estas curiosidades? Si aún eres de los pocos que no han jugado Among Us con amigos, tal vez estos datos te hayan convencido de probarlo para conocer ese lado gamer experto que llevas dentro. 😉🎮

