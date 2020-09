Abren las puertas de la mansión de «El Príncipe del Rap» para alojarse en Airbnb

Sé recibido por DJ Jazzy Jeff y luce un look a la moda del armario de Will en esta experiencia en la mansión más cool de Bel-Air.

Recientemente se cumplieron 30 años del estreno de esta serie que nos acompañó a muchos de nosotros en nuestra infancia, ahora Airbnb abre las puertas de la mansión de El Príncipe del Rap para alojarse y tener una estancia ‘real’.

Para celebrar esos recuerdos que tanta nostalgia nos dan, las valiosas lecciones de vida que aprendimos de Will Smith y compañía, y las risas que nos regalaron sus personajes a lo largo de sus seis temporadas, El Príncipe del Rap regresa, una vez más, para la ciudad donde comenzó su reinado.

¿Te gustaría relajarte y descansar en una de las casas más emblemáticas de la televisión? El actor y emprendedor Smith ahora agrega «Anfitrión de Airbnb» a su currículum y abre las puertas a su antiguo «reino» para que los fanáticos de la serie noventera creen sus propios recuerdos.

Los huéspedes que se adentren en esta aventura disfrutarán del arte grafiti, interiores elegantes, retratos familiares y filetes deliciosos de queso Philly servidos en bandejas de plata.

Los beneficios que incluye la ‘noche Real’

Durante esta noche Real, los invitados disfrutarán de toda la diversión de la vieja escuela, al estilo Big Willie. Los beneficios incluyen:

Ser (virtualmente) recibido en la mansión por nada menos que el DJ Jazzy Jeff.

Probarse un nuevo par de Air Jordans antes de jugar algo de basket ball en el dormitorio.

Tomar el sol junto a la piscina en lujosos sillones.

Escuchar clásicos throwback toda la noche en el tocadiscos, como el de DJ Jazzy Jeff.

Lucir un look a la moda del armario de Will, desde un atuendo de rombos hasta un look de atleta estrella del equipo Atléticos de Bel-Air.

¿Cómo reservar una estancia en la mansión de El Príncipe del Rap?

A partir del 29 de septiembre a las 11:00 am PDT (13 horas de México), grupos de hasta dos residentes del condado de Los Ángeles tendrán la oportunidad de reservar una de las cinco estadías nostálgicas en el ala de la casa de Will que se realizarán el 2, 5, 8, 11 y 14 de octubre. Seguramente tienes algún amigo o familiar que resida en L.A. y sea un gran fanático de la serie.

Dichas estancias se llevarán a cabo durante una noche cada una en el ala de Will de la espectacular mansión con acceso al elegante dormitorio y baño de Will, un área lounge junto a la piscina y un elegante comedor.

Las reservas tienen un precio de 30 dólares –unos 650 pesos mexicanos– para reconocer los 30 años desde que Will llamó a la puerta de esta icónica casa de Los Ángeles por primera vez. Nada mal, ¿eh?

Aprende a girar y hacer scratch como El Príncipe del Rap

Ya que, con el objetivo de minimizar riesgos sanitarios a través de un viaje, la experiencia excluye a personas que no viven en Los Ángeles, se consideró en una Experiencia en línea de Airbnb para que todos los fanáticos de todo el mundo puedan divertirse y sean parte de la celebración de los 30 años de la serie.

Para esta experiencia, DJ Jazzy Jeff organizará esta Experiencia en línea en la que enseñará a los huéspedes a girar y hacer scratch como una leyenda del hip-hop. Los huéspedes podrán pasar un tiempo con él en el estudio de su casa, de manera virtual, y girar un poco de vinilo juntos en honor a los buenos días en la mansión más «fresca» de Los Ángeles. Así que prepárate conectado con tu Amigo Kit y #TelcelLaMejorRed con la mayor cobertura para vivir esta experiencia, sin importar dónde estés.

Los aspirantes a DJ pueden solicitar reservar este evento único en abnb.co/djjazzyjeff, la Experiencia se llevará a cabo el 1º de octubre.

Una celebración altruista

Para celebrar el sentimiento familiar y de comunidad que Will Smith y sus amigos nos dieron a todos, Airbnb hará una donación a Boys & Girls Clubs of Philadelphia, una organización benéfica que apoya a los jóvenes, incluidos los más necesitados, al ofrecer programas de desarrollo y construcción de habilidades, actividades recreativas y herramientas de empoderamiento. Para aquellos que quieran experimentar las vacaciones más “frescas” de la historia, pueden reservar a partir del 29 de septiembre a las 11 a.m. PDT (13 horas de México) en airbnb.com/fresh.

¿Ya sabes que Habrá un especial de El Príncipe del Rap para festejar sus 30 años? Lee aquí todo lo que tienes que saber.

