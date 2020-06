¿Adiós Johnny Depp? Robert Downey Jr. sería el nuevo protagonista de Piratas del Caribe

Piratas del Caribe es por mucho una de las franquicias más exitosas de Disney, la cual comenzó gracias a una atracción de sus parques temáticos. Desde la primera entrega significó el inicio de una gran saga, con Johnny Depp, Orlando Bloom y Keira Knightley. Y ahora, una nueva etapa de piratas podría comenzar con Robert Downey Jr. como protagonista.

Recientes rumores apuntan a que Disney ya está trabajando en revivir Piratas del Caribe; pero con un concepto totalmente diferente y nuevos personajes. Es así como estaría interesado en que Robert Downey Jr. forme parte del reparto. ¿Te lo imaginas caracterizado de pirata?

Esto último podría ser posible gracias a que Robert ya se despidió de su papel como Tony Stark/ Iron Man en Avengers: Endgame; lo que le da la posibilidad de formar parte de algún otro proyecto de Disney. Tomando así el papel que durante dos décadas ocupó Johnny Depp como el Capitán Jack Sparrow.

Esta información fue compartida por We Got This Covered, el portal de noticias cercano a las producciones que en muchas ocasiones ha acertado en sus especulaciones. Y quien también aseguró que la nueva entrega sería un reinicio completamente nuevo a Piratas del Caribe, con un posible cameo de Johnny Depp como Jack Sparrow.

Esto quiere decir que Robert Downey Jr. tendría un papel completamente nuevo, algo parecido a un maestro o guía de quien será el nuevo protagonista. Eso sí, caracterizado de pirata y con su peculiar personalidad sarcástica, divertida y extravagante. Algo similar a Keith Richards, integrante de los Rolling Stones, cuando apareció en Piratas del Caribe como padre y guía de Jack Sparrow.

Hasta ahora son muy pocos los detalles que se han revelado de la nueva Piratas del Caribe 6; falta por conocer al resto del elenco o la fecha de estreno. Por lo que hay tiempo suficiente para disfrutar de la saga completa, desde Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra, hasta Piratas del Caribe: navegando aguas misteriosas, las cuales puedes disfrutar en compra o renta a través de Claro video y unirte al #ClaroQueMeQuedoEnCasa

Aún quedan muchas esperanzas de que Johnny Depp pueda regresar y comparta una que otra escena con Robert Downey Jr. Algo interesante, ya que ambos siendo grandes actores de Hollywood, nunca han trabajado juntos. ¿Te gustaría verlos en Piratas del Caribe 6?

