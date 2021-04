El multiverso se ha confirmado y es que el actor de doblaje de Tobey Maguire aseguró que participará en Spider-Man: No Way Home.

A pesar de que Marvel hace hasta lo imposible para evitar filtraciones de sus próximas películas o series, lo cierto es que a veces son inevitables. En esta ocasión fue turno de Spider-Man: No Way Home, la tercera entrega del Hombre Araña, en donde tendrá lugar el multiverso con la posible participación de Tobey Maguire como el primer Spider-Man.

Leer: Stranger Things 4: Nuevos detalles y todo sobre la nueva temporada

Tobey Maguire y su regreso como Spider-Man

La filtración sucedió de manera involuntaria, en donde el actor de doblaje Roger Pera, quien prestó su voz a Tobey Maguire en la versión en castellano de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, reveló que Marvel lo había buscado para trabajar con él en Spider-Man: No Way Home; confirmando así los rumores de que en esta nueva película habrá más de un Hombre Araña en pantalla.

La entrevista en cuestión con Roger Pera ya ha sido eliminada de YouTube, aumentando las sospechas de que el multiverso sea un hecho. Esto es algo que los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel han estado esperando. Sin mencionar que personajes como Octopus de Alfred Molina y Electro de Jamie Foxx ya forman parte de la próxima película.

¡Tres Spider-Man en una misma película!

Además de la posible participación de Tobey Maguire, hace algunas semanas se filtró que el doble de acción de Andrew Garfield también formaba parte de la nueva película. Esto quiere decir que los tres Peter Parker del mundo del cine podrían ser los primeros en dar inicio al multiverso. 😱

Por ahora no queda más que esperar el primer trailer de Spider-Man: No Way Home, la cual se tiene previsto llegue a todas las pantallas de cine el próximo 17 de diciembre de 2021.

Mientras tanto, puedes disfrutar de Tom Holland como tu buen vecino, el Hombre Araña en películas como Spider-Man: Homecoming y Avengers: Infinity War a través de Disney+. ¡Contrátalo con tu Plan Max Play de Telcel o agrégalo a tu Plan Actual! #TodoEnUnMismoLugar

Leer: ¿Se une a Star Wars? Sebastian Stan podría interpretar a Luke Skywalker

¿Crees que estemos muy cerca del multiverso? ¿Te agrada la idea de ver a los tres Spider-Man juntos en una misma película? 🤩

Ahora ve: