9 secretos de Harley Quinn que debes saber antes de ver Birds of Prey

Harley Quinn es la la antiheroina de esta semana por el estreno de Birds of Prey (Aves de Presa) en el cine, la película sobre la emancipación de la antíheroina tras su ruptura con Joker. Y para que llegues muy preparado para disfrutarla, aquí te dejamos 9 secretos que debes conocer.

Recuerda que Margot Robbie retoma el papel de Harley Quinn que estrenó en la cinta Suicide Squad (Escuadrón Suicida) de 2016, película que puedes disfrutar una y otra vez en Claro video. Y ahora si, comencemos con la lista:

1. Margot Robbie no es la primera

La rubia actriz no ha sido la primera actriz en dar vida a Harley Quinn. La primera fue Mia Sara, quien interpretó a la antiheroína en la serie Aves de presa (Birds of Prey), en octubre de 2002, que solo duró una temporada. Hasta compartía escenas con Catwoman y Batgirl.

2. El nombre de su mascota

Harley Quinn está muy encariñada con su nueva mascota, una hiena, y decide darle un nombre muy conocido. “Lo llame Bruce, por el guapo de Wayne”, se escucha decir a la antiheroína en una escena del trailer.

3. Trece trajes distintos

Durante la película verás a Margot Robbie lucir 13 trajes diferentes de Harley Quinn. El tiempo promedio que tardaba en transformarse era de dos horas y media.

4. Comida chatarra por todos lados

Si eres fan de las frituras y dulces te aseguramos que se te van a antojar durante casi toda la cinta, ya que verás desde bolas de queso, helado de algodón de azúcar, crema de malvavisco, galletas, Cheez Whiz, ramen, cereal azucarado, paletas de dulce, caramelos Mike and Ike, collares de caramelos y mucho más.

5. Margot Robbie necesitaba la ayuda de dobles

Aunque es una patinadora realmente competente, gracias a su entrenamiento para su papel en Yo, Tonya, por seguridad Margot Robbie tenía dos dobles de patinaje para sus escenas en Birds of Prey, una para deslizamiento y otra para acrobacias.

6. El pescado era real

Para la escena ambientada en el mercado, todo el pescado en el set era real, por lo que los actores tuvieron que grabar por horas tolerando el olor.

7. Grandes visitas

Durante el rodaje de la película, varios escritores y artistas de DC visitaron el estudio: los co-creadores de Harley Quinn, Paul Dini y Bruce Timm, Jimmy Palmiotti y Amanda Conner; Gail Simone y las hermanas Julie y Shawna Benson.

Birds of Prey nos dejará también con grandes dudas sobre lo que sigue en la historia de Harley Quinn y que tanto se asemejará a los cómics; por lo que hemos decidido que los siguiente puntos serán sobre este tema:

8. Las películas de Batman y Harley Quinn podrían conectarse

Si bien la historia tanto de Harley Quinn y de Batman se ha tocado mínimamente en el cine, en las páginas de DC Comics es muy amplia. El escritor Sean Murphy compartió un boceto de Bruce Wayne y Quinn mirándose a los ojos, con el texto, “Entonces, Bruce y Harley en el Murphyverse, son solo amigos cercanos … ¿o algo más?”, con lo que dejó abierta la posibilidad de que los dos personajes entablen una relación en la siguiente entrega de Batman: White Knight.

So, Bruce and Harley in the Murphyverse–just close friends… or something more? pic.twitter.com/TMA2pnlgHP — Sean Gordon Murphy (@Sean_G_Murphy) January 28, 2020

Ya que el cómic tiene continuidad en el universo de DC, no sería extraño que esto fuera llevado a la pantalla grande dentro de una próxima película, por lo que es posible que las películas de Batman y Harley Quinn se conectarán en el futuro.

También puedes leer: DC Comics: Conoce todas las películas confirmadas en los próximos 3 años

9. ¡Tiene una hija!

Si no había suficiente drama en la historia de Harley Quinn, en la serie Injustice: Gods Among Us, hace una confesión que dejó picuetos a todos sus lectores… ¡tenía una hija de 4 años! Y sí, el padre es el Joker, aunque él no lo sabe. La pequeña Lucy vive con la hermana de Harley para mantenerla alejada del peligro. ¿Estos será retomado en alguna próxima cinta?

Ahora que ya conoces mucho más de Harley Quinn, ¿estás listo para disfrutar aún más de Birds of Prey en la pantalla grande?

