7 veces en las que ‘Game of Thrones’ le copió a ‘Shrek’

Compararon escenas y referencias de ‘Game of Thrones’ con ‘Shrek’, la película animada de Dreamworks, y estos fueron los resultados.

Game of Thrones se volvió una de las series más aclamadas de los últimos años y un referente a escenas que perdurarán por siempre. Lo mismo podemos decir de Shrek, película animada de Dreamworks cuya primera entrega se estrenó en 2001 y vino a romper todos los estándares de las películas infantiles, hasta convertirse en un clásico del cine.

Tal vez te parezca extraño hablar de ambas producciones en un mismo artículo, pero Game of Thrones y Shrek no son tan diferentes. De hecho, usuarios en Twitter se encargaron de comparar la serie con la película y descubrieron que en más de una ocasión Game of Thrones se inspiró en Shrek para algunas escenas.

¿No nos crees? Checa a continuación algunas escenas que Game of Thrones pudo haber copiado de Shrek.

Similitudes entre Game of Thrones y Shrek

1. Entrada triunfal con dragones

Uno de los elementos más icónicos tanto de la serie como de la película es la presencia de dragones. En Game of Thrones estos acompañan a Khaleesi y son su arma principal, lo mismo que en la película para Burro en las películas, quien, además, se convierte en esposo de la temible dragona que custodiaba el castillo de Fiona.

2. El estilo del Príncipe Encantador

Nadie puede negar el parecido entre Jaime Lannister y el Príncipe Encantador. Ambos son rubios, atractivos, con cabello largo y cierta vanidad durante sus escenas. ¿No lo habías notado?

3. Shrek y Jengibre

Otra gran referencia a las películas de Shrek, en especial cuando Jengibre gigante ayuda a Shrek a llegar al castillo de Muy muy lejano y derrotan a los guardias, ocurre en las escenas de Game of Thrones en las que Hodor ayuda a Bran Stark después de haber perdido la movilidad en sus piernas.

4. El outfit de Shrek

Según las comparaciones, Shrek es muy parecido a Sandor Clegane, mejor conocido como “El perro”. Ambos visten igual y su personalidad es similar, ya que prefieren tener una imagen de personas frías y rudas, pero en realidad aprecian mucho a sus amigos.

5. Las habilidades del Gato con Botas

Una de las comparaciones más divertidas es la de Arya Stark y el Gato con Botas, quienes poseen grandes habilidades con la espada. Sin embargo, su principal arma es esa mirada tierna e inocente, pero si enfurecen, pueden ser letales.

6. Una boda sin amor

El compromiso obligado entre Sansa Stark y Tyrion Lannister es idéntico al de Fiona con Lord Farquaad. La comparación en fotos habla por sí sola.

7. El verdugo del rey

Antiguamente, todo rey respetable contaba con su propio verdugo. En el caso de la familia Lannister tenían a “La Montaña”, dispuesto a cobrar venganza por la corona, mientras que Lord Farquaad tenía a Thelonius, quien nunca fue el más listo de todos.

En ambas historias existen reyes despiadados, dragones y peleas épicas.

¿Te habías dado cuenta de las similitudes entre Shrek y Game of Thrones? Si no es así comparte esta nota y cuéntanos a cuál mundo preferirías pertenecer.

