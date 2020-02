6 historias de Gustavo Cerati ocultas en las canciones de Soda Stereo

Soda Stereo es una de las bandas más importantes e influyentes en toda la historia del rock latinoamericano; por lo que sus canciones han formado parte del soundtrack de la historia de al menos tres generaciones. Recientemente, los músicos argentinos Charly Alberti y Zeta Bosio anunciaron la gira “Gracias Totales” para homenajear a su líder y vocalista Gustavo Cerati, a casi seis años de su partida.

Si tú quieres asistir a disfrutar en vivo de Soda Stereo, conocer la historia detrás de sus canciones te hará disfrutar la música mucho más, así que te dejamos aquí un recuento de anécdotas de Cerati explicando sus temas.

“De aquel amor de música ligera

Nada nos libra, nada más queda”.

Cerati contaba que sus papás tenían una caja de discos que se llamaba «Clásicos ligeros de todos los tiempos» donde había música de películas, eran obras clásicas desde Mozart hasta Ennio Morricone.

«A mí me quedó sonando siempre la frase de ‘clásicos ligeros’. ¡Todo el tiempo vuelvo a lo que hacía cuando era chico! …me acordé de los clásicos ligeros y de la música ligera, y empecé a escribir sobre lo que significaba un poco la idea del pop… Fue uno de los temas más instantáneos que tuvimos con Soda Stereo. Fue llegar a la sala, empecé a tocar el riff, y salió… La mayoría de las veces la motivación para escribir, la inspiración, te sale de la misma música.», explicó Gustavo en una entrevista.

“El eclipse no fue parcial

Y cegó nuestras miradas

Te vi que llorabas”.

Es la canción más significativa de Gustavo Cerati y su mamá, Lilian Clark, ya que narra una reunión familiar que tuvo lugar poco después de que le detectaran cáncer terminal a su papá.

«Estábamos tomando el té porque en casa nunca faltó el té, como buena heredera de irlandeses que soy. Estábamos los tres, Gustavo, mi marido y yo. Teníamos en la mano el último análisis que iba a confirmar o no la enfermedad y en qué estado estaba. La verdad que los resultados eran muy negativos», contó Lilian. La canción fue grabada en el año 1990 y lanzada en el año 1991. Un año después, el protagonista principal de la canción fallecía, el señor Juan José Cerati.

“Yo te prefiero

fuera de foco,

inalcanzable”.

En 1986, el programa de radio El Submarino Amarillo organizó un concurso para jóvenes escritores. La idea era que distintas figuras del rock argentino, entre ellos Gustavo Cerati, pusieran música a sus palabras. Daffunchio envió un poema titulado “Cine Negro” y aunque no fue el ganador, captó la atención del músico.

En busca de letras para Signos, Cerati se reunió tiempo después con el artista, quien le propuso más textos, así eligió uno que “hablaba de un detective privado que esperaba a su amante que nunca llega”, el guitarrista le pidió que le diera un giro más romántico. Inspirado por la clásica película de Brian de Palma, Vestida para matar (1980), el escritor plasmó la idea del espía que vigila a su amada a través de una persiana.

“Ella lo puede percibir,

ya nada puede impedir

en mi fragilidad,

es el curso de las cosas”.

La inspiración de Cerati fue un cuento de terror: «Es el tema que más se emparenta con Signos y es el más romántico del álbum también. La historia parte de un cuento de (Edgar) Allan Poe, donde un corazón delata a una persona que mató a otra. En este caso la escribí pensando en que mi corazón me delata cuando veo a la persona que amo».

“Te besaré en el temblor (lo sé)

Será un buen momento…”.

El tema se publicó en Argentina en noviembre de 1985, dos meses después del sismo en México, por lo que hubo quienes mencionaron que este acontecimiento inspiró al artista. Sin embargo, el propio Cerati declaró:

“Uno se refiere al temblor emocional, más que al temblor de tierra… Me refería más que nada a cuando pasa el temblor, cuando pasa toda esa sensación, ¿qué es lo que queda?”.

“Nada cambiará

Con un aviso de curva

En sus caras veo el temor

Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia.”

La historia de esta canción se remonta a la adolescencia de Cerati:

“Cuando era chico y me separaba de alguna novia, lo que hacía era escribir canciones y mandárselas grabadas en cassettes. El riff fundamental… debo haberlo hecho en la guitarra cuando tenía 13 o 14 años. Habrá sido para alguna ex novia”. El cantante agregó que “lo que hicimos más tarde, el transformarle en una canción de Soda Stereo, fue escribir una letra tomando idea de personajes que yo dibujaba también de chico… una suerte de Ícaro terrestre, por así decirlo. La canción fue compuesta en otra época muy temprana en la Argentina, en 1988 o 1989, en plena hiperinflación y furia desatada, así que no resultó nada difícil escribir sobre una ciudad de furia (Buenos Aires)».

Ahora que ya conoces las historias de estos éxitos de Soda Stereo, te dejamos la mejor parte de este artículo, aquí está la explicación de cómo ir al concierto de “Gracias Totales”.

