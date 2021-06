Pasarán los años y Friends seguirá siendo una de esas series que no te cansas de ver una y otra vez. Prueba de ello fue el reciente reencuentro de los protagonistas, el cual se convirtió en un capítulo especial para HBO Max, en donde se revivieron anécdotas, escenas emblemáticas y lo mejor de las diez temporadas de la clásica serie.

El evento especial de Friends fue uno de los más esperados en la cultura popular de los últimos años. Sin embargo, esta serie no es la única digna de un reencuentro, hay muchas otras que estamos seguros que a millones de fanáticos les encantaría ver. Aquí te mostramos algunas de ellas.

5 series que merecen un reencuentro como el de Friends

1. That 70’s show

Quienes gozaron esta serie a finales de la década de los noventa, no nos dejarán mentir que es una de las más divertidas. That 70 ‘s show cuenta la historia de un grupo de adolescentes, tan amigos como en Friends, que les angustia crecer y lidian con los problemas de la edad, el amor y los cambios vividos en la década de los setenta.

La serie impulsó la carrera de grandes actores como Ashton Kutcher, Mila Kunis, Topher Grace y Danny Masterson, de quienes nos encantaría que nos contaran más de lo que pasaba detrás de cámaras y cómo fue grabar el emblemático sitcom.

2. How I met your mother

Siempre comparada con Friends, How I met your mother es otra clásica serie cuyo reencuentro sería un gran éxito. Aunque tienen similitudes notables, la serie protagonizada por Ted Mosby se volvió todo un referente para la generación de los 2000.

Cabe mencionar que How I met your mother también es conocida por tener uno de los finales menos queridos por parte del público, así que un reencuentro de los protagonistas y un especial podrían mejorar la imagen final que la serie dejó. ¿No lo crees?

3. The Office

No cabe duda de que Steve Carrell como Michael Scott es una de las mejores interpretaciones de la televisión. Es ese jefe que a nadie le gustaría tener, pero que de alguna forma te hace una mejor persona. Por esa razón, The Office no podía faltar en esta lista, cuya particular comedia es irremplazable y, sin duda, tener de vuelta al elenco, Rainn Wilson, John Krasinsky y Jenna Fischer, sería algo realmente digno de ver.

4. Malcolm el de en medio

Al igual que The Office, Malcolm el de en medio es una de las sitcom cuya comedia marcó a toda una generación. Sería interesante ver reunidos a los protagonistas y que nos contaran más de las escenas que hoy en día todos sabemos de memoria, así como ver cuánto han crecido y qué ha sido de Lois, Francis, Reese, Dewey y Jamie, porque está claro que Hal, interpretado por Bryan Cranston, es uno de los mejores actores de la actualidad.

5. Gossip Girl

Obviamente Gossip Girl no podía faltar en esta lista, ya que, a pesar de no ser tan antigua como las demás, está claro que es una de las favoritas y que un especial de ella no estaría nada mal.

Con Blair, Serena, Chuck, Nate y Dan aprendimos cómo es la vida soñada en Nueva York, con lujos, dinero, fiestas y una indiscreta chica misteriosa encargada de revelar todos los chismes de la élite de Manhattan. ¿A poco no te gustaría un reencuentro?

Un especial de todas estas series sería un sueño para muchos, pero por el momento no queda más que disfrutar de las diez temporadas de Friends y revivir lo mejor de Rachel, Ross, Mónica, Chandler, Phoebe y Joey, disponible para compra con cargo a tu Factura Telcel por Claro video.

Seguro nos faltó alguna que otra sitcom emblemática de hace algunas décadas, así que dinos, ¿qué serie te encantaría que tuviera un reencuentro de todo su elenco?

