5 razones por las que Team Kong vencerá a Team Godzilla

Tras el lanzamiento del trailer oficial de Godzilla VS Kong, el mundo se ha dividido en dos equipos; entre los que apoyan a King Kong y aquellos que desean que Godzilla sea el triunfador en la próxima película. Sin embargo, hoy tenemos para ti algunas razones por las que Kong será el vencedor.

Esta rivalidad no es nueva, de hecho comenzó desde 1962 cuando ambos monstruos se enfrentaron por primera vez en el cine. Ambos han tenido su protagónico, pero próximamente será momento de verlos juntos nuevamente. Así que para estar listos (y que te unas al team correcto), aquí las razones por las que Kong será el campeón absoluto.

5 razones por las que Team Kong será el ganador

1. Kong es mucho más inteligente

En esta emocionante pelea no sólo importan los golpes y la destrucción, sino también la inteligencia de cada monstruo y evidentemente aquí gana el rey.

Kong desarrolló su inteligencia para adaptarse a cualquier lugar y utilizar lo que esté a su alrededor para defenderse. Además, está comprobado que los primates son de las criaturas más astutas, lo que le da mayor ventaja al rey.

2. Tiene súper fuerza

A lo largo de las distintas películas, hemos visto cómo el rey es una criatura capaz de derrotar a cualquiera, incluso a dinosaurios. Así que, si consideramos que Godzilla es una especie de dinosaurio mutante, entonces Kong no tendrá problema en derrotarlo.

Sin mencionar que, el tráiler mostró un gran crecimiento por parte de Kong, lo que significa mayor fuerza que en su anterior película.

3. Es más ágil

No sólo lo decimos nosotros, lo dice la ciencia, quien en repetidas ocasiones ha mostrado la agilidad de los primates al desplazarse, escapar de sus cazadores, columpiarse y escalar.

No olvidemos que Kong logró subir el Empire State, así que no hay nada que no pueda lograr a pesar de su enorme tamaño. Mientras que Godzilla posee más habilidades de destrucción que de movilidad, así que fácilmente Kong podrá esquivarlos.

4. Es el héroe de la película

En 1962 King Kong fue el triunfador y héroe de la película, razones suficientes para que la historia se repita, en donde la humanidad podría utilizarlo para defender al mundo de la destrucción de Godzilla. Y si algo hemos aprendido del cine es que el héroe siempre triunfa al final de la película.

5. Resiste a prácticamente todo

King Kong ha sobrevivido a disparos, explosiones, mordidas de dinosaurios y ataques de aviones, lo que demuestra que es resistente a prácticamente todo tipo de amenaza. Claro que Godzilla no es un rival fácil, así que tendrá que mostrar todas sus habilidades para poder derrotarlo.

¡Posee los mejores memes!

Como punto extra, no está de más mencionar que King Kong posee los más divertidos memes contra Godzilla. Lo que hace el pertenecer a Team aún más divertido.

Pero si aún no estás convencido, puedes disfrutar La Isla Calavera y Godzilla a través de Claro video en compra o renta con cargo a tu Factura Telcel, porque aún #TienesMuchoQueVer de estos dos grandes monstruos.

Ahora dinos, ¿eres Team Kong o Team Godzilla y quién crees que gane?

