Hace ochenta años se estrenó el primer largometraje animado de Disney, Blancanieves y los siete enanos, una película que se convirtió en un clásico y que muchas productoras han adaptado en diferentes versiones actuales. Sin embargo, esta será la primera vez que Disney realice el live action de la película, la cual ya cuenta con protagonista: Rachel Zegler.

Leer: 7 veces en las que ‘Game of Thrones’ le copió a ‘Shrek’

Apenas Disney dio a conocer la noticia, Rachel Zegler multiplicó sus seguidores; miles de personas ansiosas por conocer su trabajo y cómo lucirá en la nueva adaptación de Blancanieves y los siete enanos. Si quieres saber más de ella, aquí te contamos algunas razones por las que creemos que hará un tremendo trabajo como nueva princesa de Disney.

5 razones por las que Rachel Zegler será una increíble Blancanieves

1. Tiene experiencia en obras teatrales

A sus veinte años de edad, Rachel Zegler ha pasado por decenas de escenarios teatrales interpretando diferentes personajes, incluso princesas de Disney como Ariel de La Sirenita y Bella de La Bella y la Bestia. Aunque sus actuaciones le valieron nominaciones a mejor actriz en los Metro Awards, ahora está en busca de nuevos retos cinematográficos.

2. Su voz es excepcional

Ser princesa Disney no es cosa fácil; implica talento, carisma y una voz excepcional para lograr interpretar las canciones de la banda sonora original. Rachel Zegler posee todas esas cualidades y ha demostrado sus facultades para la música a través de videos de covers como I’m won’t say I’m in love de Hércules o Shallow de A star is born.



3. El poder latino la precede

A pesar de que Blancanieves siempre ha sido descrita como una joven de piel blanca, cabello negro y labios color carmín, Rachel Zegler protagonizará a una hermosa y vanguardista Blancanieves, representando a la comunidad latina, ya que la joven estadounidense tiene ascendencia colombiana gracias por parte de su mamá, Gina Zegler.

4. Ha trabajado con uno de los mejores

Blancanieves y los siete enanos no será el primer remake de la actriz, ya que su debut en cine será en la nueva versión de Amor sin barreras, dirigida por Steven Spielberg, la cual se estrenará el próximo 10 de diciembre de 2021, en la que Zegler compartirá créditos con Ansel Elgort.

5. Tiene mucha motivación

Tener veinte años y convertirte en una de las princesas más aclamadas de Disney es suficiente motivación. Sin mencionar que Rachel Zegler también formará parte del mundo de los superhéroes en la segunda entrega de Shazam: Fury of the Gods. Se desconoce cuál será su papel, pero muy pronto se revelarán más detalles.

El live action de Blancanieves aún no tiene fecha de estreno y falta por conocer el resto del elenco que acompañará a Rachel Zegler como princesa Disney. Mientras tanto, puedes disfrutar del clásico, así como de todas las películas Disney con las que seguro creciste. Solo incluye Disney+ a tu Plan Telcel actual y listo. #TodoEnUnMismoLugar

Leer: ¿’El Chavo del 8′ se une a Disney+? Esto es todo lo que se sabe

¿Qué opinas de Rachel Zegler? ¿Estás listo para revivir una de las películas más entrañables de Disney? 😊

Ahora ve: