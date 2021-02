5 grandes momentos que nos regaló el Súper Domingo LV

La presentación de The Weeknd, el triunfo de Tampa Bay y los nuevos tráilers de cine fueron solo una pequeña muestra del Súper Domingo LV.

Tras una larga espera y una reñida temporada de futbol americano, el Súper Domingo LV por fin se llevó a cabo en donde Tampa Bay se enfrentó a Kansas City en un incomparable partido que quedará en la historia del deporte. Sin embargo, el futbol no fue el único protagonista, ya que grandes momentos marcaron esta edición del Súper Domingo.

Si por alguna razón te lo perdiste, aquí te compartimos 5 de esos grandes momentos en donde estrellas invitadas, tráilers de películas y homenajes al equipo médico en todo el mundo formaron parte del Súper Domingo LV.

5 grandes momentos del Súper Domingo LV

1. La presentación de Miley Cyrus

Previo al partido, Miley Cyrus deslumbró a todos los seguidores con un concierto en donde se vistió de porrista e interpretó sus más grandes éxitos. Una presentación dedicada al personal de salud que ya ha sido vacunado, a quienes Miley les mandó un emotivo mensaje de agradecimiento y admiración por su labor.

La cantante también interpretó algunos covers de la década de los 80 y la presentación fue transmitida vía TikTok por primera vez en la historia.

2. Triunfo de Tampa Bay

Evidentemente el triunfo de los Buccaneers de Tampa Bay sobre los Chiefs de Kansas City es un tema en boca de todos; y es que significó un récord más para Tom Brady, quien ya ha acumulado siete anillos que representan cada final ganada. Además, es la primera vez en toda la historia del futbol americano en que un equipo gana en su propia casa; el Raymond James Stadium.

3. Homenaje a las mujeres en el Súper Domingo

Otro momento importante y emotivo es cuando se reconoció a las mujeres que formaron parte del evento, ya que rompieron la barrera de género haciendo historia en el deporte.

Entre las mujeres reconocidas se mencionó a Sarah Thomas, primera mujer árbitro en formar parte del Súper Domingo; Maral Javadifar, asistente de fuerza y acondicionamiento; y Lori Locust, entrenadora asistente de la OL.

4. Show de medio tiempo de The Weeknd

Sin duda este era uno de los momentos más esperados y The Weeknd demostró que dio lo mejor de sí en el show de medio tiempo de esta nueva edición; con grandes efectos visuales, juego de cámaras y un equipo de bailarines que acapararon toda la cancha.

El canadiense interpretó algunos de sus más grandes temas como Starboy, Earn It, I Feel It Coming y Blinding Lights



5. Nuevos trailers de películas

El Súper Domingo también es un evento en el que el cine aprovecha para estrenar los trailers de próximas películas a estrenarse. Esta vez no fue la excepción y las grandes sorpresas fueron Falcon and the Winter Soldier, la próxima serie original de Marvel en Disney.



Así como un nuevo avance de Rápidos y Furiosos 9, en donde Toretto vuelve una vez más en compañía de su familia.



El Súper Domingo LV quedará marcado en la historia del deporte no sólo por el triunfo de Tampa Bay de la mano de Tom Brady; sino también por ser uno de los más emotivos debido a la situación actual del mundo y que aún así se pudo lograr. Dinos cuál de estos momentos fue tu favorito en la espera de una nueva temporada este año. 🏈😊

