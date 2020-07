5 capítulos de Glee en donde Naya Rivera brilló como Santana López

Aún es difícil creer que el mundo haya perdido a una estrella como lo fue Naya Rivera. Su accidente en el Lago Piru en Los Ángeles sólo es una prueba más de que hay que disfrutar cada momento.

Para la televisión, la música y el cine, el adiós a Naya Rivera significó el hallazgo de una nueva leyenda. Su papel como Santana López en Glee quedará en el recuerdo de sus seguidores, familia y amigos. Por esa razón, aquí te compartimos 5 capítulos en los que brilló como ninguna otra, con canciones interpretadas por ella misma, en honor a su personaje y carrera.

1. Special Education

Al principio de Glee, Santana López era un personaje secundario con poco protagonismo. Conforme pasaron los capítulos tomó mayor relevancia y no fue hasta la temporada 2, capítulo 9, cuando demostró todo su potencial interpretando Valerie, en la versión de Mark Ronson con Amy Winehouse.

2. I Kissed a Girl

El séptimo episodio de la temporada 3 de Glee fue de los más importantes para el personaje de Santana López, ya que aquí confesó su homosexualidad a su familia y amigos interpretando I Kissed a Girl, original de Katy Perry. Fue duro ya que le costó el distanciamiento de su abuela, pero pudo salir adelante.

3. Diva

Al irse a Nueva York con Kurt y Rachel buscando convertirse en una famosa cantante, Santana evolucionó aún más que en las anteriores temporadas. La prueba de esto fue cuando cantó Girl on Fire de Alicia Keys, en donde desahogó sus sentimientos e inició una nueva aventura.

4. Feud

Si hay algo que todos admiraban de Santana López era cómo defendía y cuidaba a sus amigos sin importar que ellos no se lo pidieran. Prueba de ello fue cuando enfrentó al novio de Rachel quien la engañaba. Interpretó Cold Hearted de Paula Abdul, demostrando que era más fuerte de lo que los demás creían.

5. The Quarterback

El capítulo 3 de la quinta temporada es uno de los más emblemáticos de Glee; aquí se rindió un homenaje a Cory Monteith, quien falleció el 13 de julio de 2013. Naya Rivera interpretó If I die Young de The Band of Perry y hoy en día es la canción con la que todos la han homenajeado al haber sido encontrada también un 13 de julio.

El final de Santana López fue el que todos esperaban; logró reencontrarse con su abuela y finalmente se casó con Brittany S. Pierce en el capítulo The Wedding.

Sin mencionar que Naya Rivera también participó en Glee la película, en donde se muestra la gira mundial que el elenco hizo en el 2011, llena de emociones y sorpresas. Un reality show que puedes disfrutar a través de Claro video en compra o renta, para recordar a Santana y ser parte del #ClaroQueSeguimosJuntos.

Fueron muchos los momentos de Naya Rivera en Glee, aquí quisimos recordar algunos de ellos. Y si tú eres fan de Glee no dudes en compartir estas escenas gracias a #LaRedDeTusEmociones.

