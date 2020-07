10 años de ‘Inception’: Detalles curiosos en la película que pocos notaron

En 2010 se estrenó Inception, nombrada El Origen en Hispanoamérica, la película dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Leonardo DiCaprio en el papel de Dominick Cobb, quien es capaz de entrar en los sueños de las personas y robar sus pensamientos. Solo que esta vez, él y su equipo son contratados para implantar una idea y nada resulta cómo lo planean.

Con las actuaciones, los efectos, la trama, una ciudad doblándose sobre sí misma y muchas cosas más pasando a la vez, resulta muy fácil pasar por alto varios detalles al ver esta película, por ello aquí te dejamos este listado de curiosidades que te dejarán sorprendido.

Curiosidades de Inception

1. Los sueños pagan

¡Amarás este dato! Si tomas las iniciales de los protagonistas de Inception se lee “Dreams”:

Dom

Robert

Eames

Arthur

Mal

Saito

Si sumas a Peter, Ariadne y Yusuf, se lee “Pay”. Es decir “los sueños pagan”. ¡Ellos eran ladrones de sueños!

2. La canción Non, je ne regrette rien

El tema traducido como “No, no me arrepiento de nada”, es un clásico de Edith Piaf y revela algunos de los temas centrales: los arrepentimientos y la resistencia a dejar ir al pasado, recordemos que Cobb no es capaz de dejar ir a su difunta esposa. Además, la canción es tan importante para la película que Nolan hizo que la duración de la cinta fuera una referencia, en total dura 2 horas y 28 minutos mientras que Non je ne regrette rien dura 2 minutos y 28 segundos.

3. La pintura de Francis Bacon

En el castillo japonés donde Mal y Cobb están en la extracción de Saito, cuelga la obra «Estudio para la cabeza de George Dyer» 1967, un retrato de Francis Bacon. “Creo que hay, para mí, sugerencias de distorsiones de la memoria en la forma en que se representan las caras de una manera que me pareció fascinante de varias maneras”, explicó Nolan, sobre la obra que también significaría una proyección de Cobb.

4. Tótem de Arthur

Recordemos que los tótems ayudan a identificar qué es un sueño y qué no. El de Arthur (Joseph Gordon-Levitt) es un dado con los números 5 y 6. Mismos números que aparecen en el nivel del hotel

5. Matrículas de los autos

Este es uno de los datos que muchos no notaron, Nolan se aseguró de mostrar cuándo lo que estábamos viendo era un sueño y cuándo no. En el primer nivel del sueño de Fischer, todos los autos de la ciudad tienen una matrícula que lee “Estado Alternativo”.

6. El anillo de bodas

Dom estaba casado con Mal, pero su anillo de bodas sólo lo trae puesto cuando está soñando o en flashbacks. ¿Será ese su tótem real en lugar del trompo? Algunos piensan que la pirinola era en realidad el tótem de su esposa.

7. El laberinto del Minotauro

Ariadne (Ellen Page) consigue el trabajo después de resolver un laberinto imposible que dibuja Cobb. Idéntico al del Rey Minos. De hecho, en la mitología griega, Ariadne es la hija de Minos, ¡vaya coincidencia! El rol de ambas es el mismo: superar los laberintos.

¿Cuál de todos estos datos es el que más te ha sorprendido?

