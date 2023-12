Telcel te lleva al torneo OXXO Dojo Kenka

¡Contesta la trivia, envíanos tus respuestas ya estás participando!!!

Reglas y Bases de la dinámica.

LAS PRESENTES BASES TIENEN POR OBJETO ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA DINÁMICA DENOMINADA TORNEO OXXO DOJO KENKA, ANTES DE PARTICIPAR, LE PEDIMOS LEA ATENTAMENTE TODAS LA BASES. SI NO ESTÁ DE ACUERDO EN ALGÚN PUNTO, POR FAVOR ABSTÉNGASE DE PARTICIPAR. AL PARTICIPAR USTED ESTARÁ OTORGANDO SU CONSENTIMIENTO EXPRESO Y SE OBLIGA A SUJETARSE Y CONDUCIRSE CONFORME A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES BASES.

ESTAS BASES CONFORMAN EL ACUERDO ENTRE USTED Y TELCEL PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA DINÁMICA Y SERÁN VÁLIDAS PARA CUALQUIER CONTROVERSIA QUE SE PUDIERA LLEGAR A SUSCITAR.

I. Organizador de la Dinámica.

El Organizador y responsable de la dinámica es Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V. (“TELCEL”), con domicilio en: Lago Zúrich No. 245, Col. Ampliación Granada, C.P. 11529, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México.

II. ¿Quién puede participar?

Puede participar: a) Cualquier persona física que sea mayor de edad que cuente con una línea activa de TELCEL y que resida dentro de la República Mexicana. (“Usuario Telcel”).

2.1. No podrán participar:

a. Los Usuarios Telcel que cuenten con una línea y se encuentren bajo el estatus de suspensión del servicio;

b. Quien no se titular de la línea;

c. Quienes hayan sido ganadores de cualquiera de las actividades, concursos o dinámicas realizados a través por TELCEL dentro de los últimos dos meses;

d. Empleados de TELCEL, Grupo Carso, y/o de las empresas subsidiarias y/o filiales; su cónyuge y/o sus familiares cercanos hasta primer grado de consanguinidad o primero de afinidad.

III. Duración de la dinámica.

La dinámica estará vigente a partir de las 21:00 horas del día 7 de diciembre y terminará a las 20:00 horas del 8 de diciembre de 2023. La Dinámica será válida únicamente para la República Mexicana (México).

IV. ¿Cómo participar?

Para participar, los Usuarios Telcel deberán: a) Ser titulares de una línea Telcel y estar al corriente de pago de los servicios durante toda la vigencia de la dinámica y hasta la entrega del premio, b) Haber leído, aceptado y entendido completamente las presentes Bases y c) Seguir todos los pasos descritos en el siguiente apartado.

V. “Dinámica”

Para comenzar a participar los Usuarios Telcel deberán:

1) Seguir las cuentas oficiales de Telcel en: Facebook, X, Instagram y TikTok.

2) Dar “♡ Me gusta” a la historia de Instagram que contenga las preguntas de la dinámica.

3) Contesta las preguntas y envía la captura de pantalla de tus respuestas mediante DM (Mensaje Directo) a la cuenta oficial de Instagram de Telcel @Telcel.

4) Se seleccionarán a los 4 virtuales ganadores a aquellos cuyas respuestas sean correctas y hayan ingresado de forma secuencial con el número 5, 10, 15 y 20.

Para efectos de mayor claridad, los números seleccionados como virtuales ganadores (20, 30, 40 y 50), corresponden a quienes los tengan como número asignado de acuerdo al orden de registro de las respuestas.

VI. Exclusiones.

TELCEL se reserva el derecho de descalificar a quien incluya material obsceno o a quien presente irregularidades al momento de demostrar su identidad, así como a los participantes que se detecten o aparenten ser “cazapremios” o que estén participando en dinámicas vigentes con otras cuentas o marcas en Instagram. Tampoco podrán competir bots, cuentas automatizadas y/o cuentas inactivas.

VII. Premios.

Serán ganadores de un pase doble para asistir al evento Torneo Oxxo Dojo Kenka, que se llevará a cabo el día 10 de diciembre de 2023 a las 13:00 horas en Mérida 16, Roma Nte., Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, CDMX.

Una vez realizada la entrega del premio al ganador, TELCEL no será responsable por: robo, pérdida, extravió o cualquier situación relacionada con este. El premio no podrá ser canjeado por dinero en efectivo, reembolsable, ni transferido a terceras personas.

Aquellos gastos asociados con la aceptación/reclamo/uso/goce o disfrute del Premio que no se encuentren expresamente indicados en estas Bases, estarán a cargo y serán responsabilidad exclusiva de los ganadores y deberán ser cubiertos por estos a fin de poder hacer efectiva la entrega del Premio.

No está permitida la sustitución de los Premios, excepto por decisión de TELCEL, en caso de indisponibilidad de estos o por causas de fuerza mayor y solo podrá realizarse por otro premio de similar o menor valor.

Al recibir el Premio, el ganador acepta el Premio sin ninguna responsabilidad adicional por parte de TELCEL. TELCEL no será responsable por insatisfacción del ganador al Premio recibido. Las imágenes que pudieran aparecer del Premio en los medios que promocionan la dinámica son de referencia. TELCEL será el único responsable de obtener y asumir los costos de los Premios de esta dinámica.

VIII. Ganadores.

Serán ganadores los 4 participantes que cumplan con lo establecido en las presentes bases.

IX. Comunicación a los ganadores.

El resultado será final e inapelable en todos sus aspectos. Los virtuales ganadores serán contactados por TELCEL con las instrucciones para recibir el premio a través de un MD enviado a la cuenta desde la cual fue renviado el mensaje, a más tardar el sábado 09 de diciembre de 2023.

En este primer contacto, los virtuales ganadores deberán proporcionar a TELCEL: a) Nombre Completo, b) Teléfono Móvil y c) Correo Electrónico.

9.1. Para confirmar el cumplimiento de las bases, se intentará contactar a los virtuales ganadores vía telefónica al móvil proporcionado, se realizarán un máximo de tres (3) llamadas, con un intervalo de quince (15) minutos entre cada una de ellas, Transcurrido este plazo, sin respuesta al llamado, el virtual ganador perderá irrevocablemente todo tipo de derecho sobre el premio procediéndose a realizar una nueva asignación bajo las mismas condiciones de estas bases.

9.2. Durante la llamada, TELCEL indicará al virtual ganador las instrucciones para el proceso de reclamación y entrega del premio, solicitando el envío de una fotografía o PDF de su identificación oficial vigente con domicilio visible al correo que le sea proporcionado.

9.3. TELCEL no se hará responsable por ninguna situación que se pudiera presentar si alguno de los virtuales ganadores no sigue las instrucciones proporcionadas vía telefónica. Es responsabilidad de los virtuales ganadores seguir las instrucciones entregando la información en el tiempo y forma que le sea solicitada.

9.4. Si el virtual ganador se encuentra bajo el estatus de cancelación o suspensión de su línea Telcel, automáticamente perderá todo derecho sobre el premio, procediendo a realizar una nueva asignación bajo las mismas condiciones de estas bases.

X. Requisitos para la entrega del premio.

Los premios serán entregados en el domicilio indicado por TELCEL, en los días y horarios que este último comunique a los ganadores, atendiendo a su lugar de residencia. Una vez notificado, los ganadores tendrán como máximo un plazo máximo de 42 horas para recoger su premio, transcurrido dicho plazo, TELCEL podrá disponer del premio.

Al momento de entrega del premio, el ganador deberá presentar el original de la identificación oficial enviada y firmar el acuerdo de uso de propia imagen, en caso de que TELCEL decida publicar imágenes, video, etc., de los ganadores en sus medios. El nombre en la identificación deberá coincidir con los datos proporcionados vía correo electrónico.

Nota: La fecha de entrega del premio podría variar por causas ajenas a TELCEL

XI. Publicación de las bases y reglas.

La publicación de estas bases y reglas se darán a conocer en www.holatelcel.com con el fin de hacer del conocimiento de todos los Usuarios Telcel interesados: a) los requisitos de participación; b) el mecanismo de participación y c) su obligación de aceptar las bases y reglas.

XII. Aceptación de las Bases de la dinámica.

Por el solo hecho de aceptar las Bases de esta dinámica y/o llevar a cabo, alguna de las acciones y/o actividades detalladas en cada una de las fases de la dinámica y/o de aceptar el Premio, el participante: a). Autoriza en forma absoluta y gratuita a TELCEL, el uso de su nombre, lugar de residencia (ciudad), voz, fotografía, propia imagen, video, entrevistas grabadas y cualquier declaración realizada o atribuida al participante respecto de TELCEL o del Premio, de forma indefinida, en todo el mundo, para fines publicitarios y promocionales de éstos y cualquier otra dinámica o promoción similar, en cualquier tipo de medio conocido o por conocerse (incluyendo, pero no limitándose, a televisión, gráfica, Internet y radio) sin derecho a previo aviso ni retribución o contraprestación de algún tipo; b). Autoriza en forma irrevocable y gratuita a TELCEL la publicación de las imágenes y/o videos (sin que por esto TELCEL esté obligado a publicarlas) a través de sus páginas web, así como al uso y publicación de su nombre completo, lugar de residencia (ciudad) de resultar ganador, a perpetuidad, ya sea para fines publicitarios y/o promocionales, en las páginas web de TELCEL y en cualquier otro tipo de soporte o medio conocido o por conocerse (incluyendo, pero no limitándose, a televisión, gráfica, Internet y radio) sin derecho a aviso previo, retribución o contraprestación alguna por ningún concepto; y c). Automáticamente acepta ceder o transferir a TELCEL, a sus empresas controlantes, subsidiarias, vinculadas, afiliadas, y a sus agencias de publicidad y promociones, en todo el universo y a perpetuidad todos los derechos incluyendo sin limitación, los derechos de autor, los derechos a utilizar su nombre, fotografías, propia imagen, así como cualquier otro dato personal del participante, y los derechos a reproducir, publicar, editar, adaptar o modificar su contestación, total o parcialmente, del modo que TELCEL libremente determine, para fines publicitarios y promocionales de esta dinámica y/o cualquier otra dinámica posterior, en cualquier tipo de medio conocido o por conocerse (incluyendo pero no limitándose a televisión, gráfica, Internet y radio), sin necesidad de requerir autorización ni conformidad alguna y sin necesidad de contraprestación alguna por ningún concepto.

TELCEL podrá mencionar el nombre de los participantes, pero no estará, en ningún caso, obligado a ello. Adicionalmente, sin limitar lo establecido anteriormente, el ganador acepta ceder todos los derechos sobre los videos, título, fotografías, propia imagen, voz y cualquier comentario hecho por él o atribuidos a él en relación con la contestación y/o durante el disfrute del Premio, incluyendo pero no limitándose a derechos de autor, en el mundo entero, por lo que se obliga a aceptar y suscribir cualquier documento o realizar cualquier acción que TELCEL considere necesario para lograr y mantener la mencionada autorización de derechos.

XIII. Exoneración y limitación de responsabilidad.

Sin limitar lo establecido en otras Secciones de estas Bases, los Usuarios Telcel al participar en la dinámica y/o los ganadores al recibir los Premios, automáticamente aceptan eximir y liberar a TELCEL y a sus respectivas compañías controlantes, subsidiarias, entidades afiliadas, franquiciantes, licenciatarios, agencias de publicidad y promociones, abogados, consultores, agentes y a todos los funcionarios, ejecutivos, socios, directores, empleados, agentes o representantes de dichas compañías (las “Partes Liberadas”) de todo tipo de responsabilidad legal (contractual y extracontractual), obligación futura o demanda, por cualquier clase de pérdidas o daños a personas, propiedades o cosas, incluyendo, pero no limitándose, a lesiones e incluso la muerte, causadas a los mismos participantes o a terceros, relacionadas total o parcial, directa o indirectamente con la aceptación a las presentes Bases, su participación en la dinámica, participación en cualquier actividad relacionada con la misma o con el Premio y con el recibo, aceptación y efectiva utilización del Premio.

Las Partes Liberadas no asumen responsabilidad por: (a) ningún tipo de daño o lesión a personas, bienes o cosas que surjan, directa o indirectamente, total o parcialmente, como consecuencia de la aceptación por parte del Participante a estas Bases o su participación en la dinámica, o por la recepción y/o el uso del Premio; (b) por inscripciones inválidas o incompletas; y, (c) por Contestaciones recibidas fuera del periodo establecido en estas Bases o que no se reciban a causa de fallas de transmisión o técnicas de envío, incluyendo, pero sin limitarse, al funcionamiento defectuoso de cualquier red, equipo o programa de computadora, así como a la congestión de tráfico en Internet, la disponibilidad de los servicios de proveedores de acceso por Internet y de la página web de TELCEL (incluyendo el link para aceptar los términos a estas Bases) bien sean estos fallos originados por errores humanos, electrónicos, técnicos o de cualquier otra naturaleza. Asimismo, en el supuesto de que exista algún error en los datos proporcionados por los Participantes o por alguna razón ajena a TELCEL, de forma que no sea posible la identificación o el contacto con alguno de los Participantes que haya sido declarado ganador, TELCEL tanto en lo individual como en su conjunto quedará libres y exentos de cualquier responsabilidad y el Participante con derecho a obtener el Premio, perderá el derecho al mismo.

Los Participantes serán los únicos responsables respecto del contenido utilizado para la elaboración de la fotografía y/o video publicado con motivo de su participación en la dinámica, enunciando sin limitar: textos, imágenes, graficas, animaciones, videos, sonidos, fotografías, música, etc.; Asimismo, en caso que el participante utilice cualquier tipo de licencia, programa informático o aplicación para la creación de dicho contenido, será bajo su estricta responsabilidad

Ni TELCEL ni las Partes Liberadas serán responsables ante cualquier reclamación, denuncia, infracción, etc., por usos no autorizados o violación de derechos de propiedad intelectual, presentada por cualquier tercero respecto del contenido de las publicaciones enviadas por los participantes, por tanto, el participante será el único responsable respecto de la autoría y contenido relacionado con la publicación.

XIV. Aviso de privacidad y autorización de tratamiento de datos personales.

Radiomóvil Dipsa S.A de C.V. (Telcel), con domicilio en Lago Zúrich No. 245, Col. Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11529, Ciudad de México, México, será el responsable del tratamiento de los datos personales que tanto los Participantes como en su caso el ganador proporcionen directa o indirectamente. Los datos personales que se podrán recabar son: nombre, imagen, teléfono, correo electrónico y/o cualquiera que el mismo participante o ganador proporcione mediante las imágenes que voluntariamente facilite para el cumplimiento de las presentes Bases. Las finalidades para las que dichos datos personales se tratarán son: para llevar a cabo la dinámica en cualesquiera de sus fases, informarles a los Participantes de eventos sociales y/u otros que pueda organizar y desarrollar TELCEL siempre que el tratamiento de los datos para las comunicaciones se realice directamente por parte de TELCEL de un tercero autorizado que preste servicios a ellos; y/o llevar a cabo cualesquiera otras actividades suplementarias o auxiliares relacionadas con la operación de su sitio web. Dicha información personal podrá ser transmitida entre TELCEL y algún tercero con quien hubiere establecido relaciones comerciales o de colaboración, con motivo de la realización de esta dinámica. TELCEL, establecerá las condiciones necesarias para la protección de su información personal. En la realización de esta dinámica, no se recabarán datos considerados como sensibles. Cualquier cambio al presente aviso de privacidad y o a estas Bases se dará a conocer a través de la página en www.holatelcel.com.

La participación en esta dinámica implica la autorización del participante respectivo sobre el uso de los datos personales que con motivo del mismo se publiquen en alguna de las plataformas, redes sociales y/o sitios web empleados para la realización de la dinámica y/o se entreguen directamente a TELCEL por cualquier otro medio con motivo de la dinámica.

XV. Condiciones generales.

La sola participación del Usuario Telcel en la dinámica, implica el conocimiento y aceptación de estas Bases y de todos sus términos y condiciones. Únicamente estarán a cargo de los TELCEL aquellos gastos que se encuentren expresamente imputados a su cargo conforme a estas Bases, por lo que cualquier gasto no incluido dentro de las presentes Bases corre por cuenta del ganador. Está prohibido y será anulado cualquier intento o método de aceptación o participación en la dinámica que se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación distinta a la detallada en estas Bases. La utilización de técnicas de aceptación o de participación en la dinámica de naturaleza robótica, repetitiva, automática, programada, mecanizada, inadecuada, fraudulenta o similar, como aplicaciones y programas informáticos que imiten “ser una persona” y puedan realizar determinadas acciones previamente programadas llevará a la anulación de la aceptación y/o participación del participante en la dinámica. TELCEL a su entera discreción, se reserva el derecho a: (i) descalificar a cualquier individuo que haya interferido indebidamente en los procedimientos de la dinámica o que no respete lo establecido en estas Bases; y, (ii) el derecho de establecer y pronunciarse sobre aquellas situaciones o circunstancias que no estén expresamente previstas en estas Bases, reservándose asimismo el derecho de cancelar, suspender o modificar la dinámica, por circunstancias no previstas que sean ajenas a la voluntad de TELCEL, aclarándose que cualquier modificación será ajustada conforme a la legislación vigente en la materia, previa notificación a través de www.holatelcel.com.

TELCEL puede sancionar o iniciar acciones legales contra cualquier actividad fraudulenta hasta donde sea permitido por la legislación aplicable en México. Sin limitar lo establecido anteriormente en estas Bases, cualquier condición o término de éstas que sea considerado inválido, ilegal o inexigible, no afectará por ello, a ningún otro término o condición de estas Bases. Ninguna renuncia a cualquier término o condición por parte de TELCEL será considerada como una renuncia a cualquier otro término o condición; y, la renuncia de TELCEL respecto a cualquier incumplimiento bajo estas Reglas no podrá ser interpretada como una renuncia al ejercicio de sus derechos con respecto a cualquier otro incumplimiento. La falta o atraso en el ejercicio de cualquier derecho, poder o privilegio aquí previsto, no podrá ser entendido como una renuncia al ejercicio de los mismos.