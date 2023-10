¡PARTICIPA PARA GANAR BOLETOS PARA EL PIT LANE WALK DEL #MEXICOGP 2023!

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN:

-Sigue a Telcel Automovilismo en Twitter, Instagram, Tiktok y Threads.

https://twitter.com/Telcel_Racing

https://www.instagram.com/telcel_automovilismo

https://www.tiktok.com/@telcel_automovilismo

https://www.threads.net/@telcel_automovilismo

-Responde en la publicación de Twitter y deja tu predicción para el GP de Estados Unidos:

¿En qué lugar crees que termine Checo Pérez?

-Tomaremos en cuenta únicamente las predicciones que lleguen hasta las 13:00 horas del viernes 20 de octubre

-En caso de que varias personas hayan acertado, se tomará en cuenta la hora en la que se envió su respuesta para determinar a los ganadores

-Solo se permite una predicción por persona

-Tu cuenta debe ser pública. No se permite el uso de cuentas automatizadas y/o cuentas inactivas

PREMIO:

Un boleto al Pit Lane Walk previo al FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023 presentado por Heineken™.

¡Buena suerte!

IMPORTANTE:

-Tu acceso doble al Pit Lane Walk previo al FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023 presentado por Heineken™ no incluye tu traslado al Autódromo Hermanos Rodríguez y es válido únicamente para ese día.

-Los ganadores serán contactados el lunes 23 de octubre por mensaje privado y se les informarán las instrucciones para recibir sus boletos. En el caso de que no obtengamos una respuesta antes de las 11:00 a.m del martes, el siguiente ganador elegible será notificado.

-Los boletos son intransferibles y cada ganador deberá presentar una identificación oficial que lo acredite para recoger sus boletos.

-Oracle Red Bull Racing no es parte de esta dinámica, ni es responsable de ella, ni está involucrado de ninguna manera con su ejecución, elección de ganadores, entrega de boletos o de la experiencia que los ganadores tengan cuando estén haciendo uso de las actividades adquiridas por medio de los boletos.