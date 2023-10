¡PARTICIPA PARA GANAR BOLETOS PARA EL #MEXICOGP 2023!

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN:

-Sigue a Telcel Automovilismo en Twitter, Instagram, Tiktok y Threads.

https://twitter.com/Telcel_Racing

https://www.instagram.com/telcel_automovilismo

https://www.tiktok.com/@telcel_automovilismo

https://www.threads.net/@telcel_automovilismo

-Sube tu mejor foto o vídeo donde nos demuestres cómo apoyas a Sergio ¨Checo¨ Pérez en cada carrera; no olvides etiquetarnos y usar el HT #AMáximaVelocidad, #TeamCheco y #MexicoGP.

-La foto o vídeo debe subirse en cualquiera de tus redes sociales (Twitter, Instagram, Tiktok ), debe ser pública y con mención o etiqueta a nuestras redes sociales. No se permite el uso de cuentas automatizadas y/o cuentas inactivas.

-En la foto o vídeos que subas, debes portar algún elemento de las marcas Telcel, Infinitum o Claro (por ejemplo: playeras, polos o gorras de Escudería Telmex Telcel).

-Los cinco posteos con más me gusta, retuits y/o compartidas serán los ganadores.

PREMIO

Un boleto general para el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023 presentado por Heineken™ que se correrá del 27 al 29 de octubre de 2023 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. El premio únicamente incluye un un boleto general por ganador, y no cubre gastos de traslado, hospedaje y/o alimentación en caso de que el ganador no resida en la Ciudad de México o área metropolitana.

TIEMPOS DE LA PROMOCIÓN:

-La dinámica comienza el viernes 13 de octubre a las 18:00 horas y termina el jueves 19 de octubre de 2023 a las 23:59 horas.

-Los ganadores serán contactados el sábado 21 de octubre de 2023

IMPORTANTE:

-Si resultas ganador no podrás borrar tu fotografía, al menos hasta que haya pasado la carrera.

-Una vez que se haga la entrega del premio al ganador, Telcel y/o Telcel Automovilismo no se harán responsables por robo, pérdida, extravío o cualquier situación relacionada.

-El premio no podrá ser canjeado por dinero en efectivo, reembolsable, ni transferido a terceras personas

-Oracle Red Bull Racing no es parte de esta dinámica, ni es responsable de ella, ni está involucrado de ninguna manera con su ejecución, elección de ganadores, entrega de boletos o de la experiencia que los ganadores tengan cuando estén haciendo uso de las actividades adquiridas por medio de los boletos.

EXCLUSIONES

Telcel Automovilismo se reserva el derecho de descalificar a quien incluya material obsceno o a quien presente irregularidades al momento de demostrar su identidad, así como a los usuarios que se detecten o aparenten ser “cazapremios” o que estén participando en dinámicas vigentes con otras cuentas o marcas.