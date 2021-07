¡Forma parte del curso virtual de Alan Parsons, el legendario productor musical!

Alan Parsons, el legendario productor y artista de grabación, quien además estuvo detrás de la realización de álbumes como The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, y Abbey Road y Let it Be, de The Beatles, te invita a su curso de producción musical y grabación ASSR-Online en español, ¡para convertirte en un experto en ingeniería y producción musical de clase mundial!

¿De qué se trata el curso virtual ASSR-Online en español?

Este curso online está diseñado para ser completamente autodirigido, en donde los estudiantes tienen oportunidad de ver videos, descargar temas musicales, realizar tareas y resolver pruebas. Al final, los estudiantes tendrán un conocimiento profundo sobre fundamentos de grabación de sonido, así como un certificado de finalización.

Lo mejor de todo es que ASSR-Online en español es ideal para jóvenes que quieren incursionar en el arte de la producción y aprender de una leyenda de la música, así como para personas con experiencia que buscan actualización.

Cualquiera que forme parte de las clases virtuales, adquirirá conocimientos esenciales sobre ecualización, compresión y limitación, puertas de sonido, grabación por Internet, grabación de voces, entre muchas habilidades más.

Con Experiencias Telcel tú puedes formar parte de ASSR-Online en español

Además de haber formado parte del grupo inglés de rock progresivo The Alan Parsons Project, con éxitos como Eye in the sky y Don’t answer me, Alan Parsons es conocido por ser un mítico ingeniero de sonido, quien trabajó al lado de The Beatles y Pink Floyd, y ahora comparte sus conocimientos en ASSR-Online en español.



Si quieres formar parte de las clases en línea, Experiencias Telcel te invita a participar en la dinámica y convertirte en un afortunado alumno de Parsons. ¡Presta mucha atención y participa! 😊

Premios y ganadores

El ganador recibirá un (1) acceso al curso de “Producción musical y grabación ASSR” con el legendario productor y artista Alan Parsons. Si resultas ser el afortunado, obtendrás muchos conocimientos sobre grabación de sonido y aspectos fundamentales de la música, si esta es tu pasión.

¿Lo mejor de todo? Al completar el curso recibirás un certificado de finalización por parte de la leyenda de la música, Alan Parsons.

¿Cuál es la mecánica para participar?

1. Entra a Experiencias Telcel desde Mi Telcel.

2. Da clic en la dinámica “Aprende grabación y producción musical con el curso de Alan Parsons”.

3. Presiona sobre el botón ‘Clic para participar’ y antes de aceptarlos, lee cuidadosamente los términos y condiciones.

4. Resuelve la dinámica en el menor tiempo posible y si resultas ganador, Telcel se comunicará contigo.

Recuerda que…

Puede participar cualquier persona mayor de edad que cuente con una línea activa de Telcel y que resida dentro de la República Mexicana.

Los participantes que tengan contratado el servicio de Claro video o Claro música con cargo a factura Telcel obtendrán un “comodín”, el cual les dará la ventaja de tener una respuesta correcta de manera anticipada.

o con cargo a factura Telcel obtendrán un “comodín”, el cual les dará la ventaja de tener una respuesta correcta de manera anticipada. Para formar parte se recomienda que previamente cuentes con conocimientos de música y audio, así como una consola o programas de edición de audio para ser partícipe de las actividades de la clase.

Leer: Finlandia, el país más feliz del mundo, ofrece vacaciones gratis

Esta es tu oportunidad de aprender de uno de los mejores, así que no lo pienses más y participa con Experiencias Telcel, ya que la dinámica solo estará disponible hasta el 24 de julio del 2021.

Ahora ve: