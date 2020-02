¡Disfruta del Vive Latino 2020! El mejor festival Iberoamericano de cultura musical

Como cada año, el Vive Latino reúne lo mejor de la música; rock, ska, norteña, entre otros géneros y este 2020 no será la excepción con artistas invitados como Guns N’ Roses, The Cardigans, The Rasmus, Andrés Calamaro y Ely Guerra. El evento tendrá lugar los días 14 y 15 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México. Si tu sueño es asistir, pon atención porque Experiencias Telcel te invita.

Ahora tienes la gran oportunidad de que cuentes tú la historia, ya que si vives en el interior de la República, Experiencias Telcel te invita al Vive Latino 2020 ¡Participa! Porque el premios incluye hospedaje, transportación a la CDMX y un abono doble preferente por ganador.

¿Cómo participar?

Para poder participar es importante que seas mayor de edad y vivas en el interior de la República, además contesta la dinámica de Experiencias Telcel al pie de la letra:

Ingresa y regístrate en Mi Telcel Dirígete a la sección de Experiencias Telcel y elige la dinámica “¡Viaja al Vive Latino y goza de una experiencia única!” Deberás aceptar los Términos y Condiciones de la dinámica antes de participar ¡Resuelve la dinámica en el menor tiempo posible! Si resultas ser uno de los ganadores, Telcel se comunicará contigo a través del teléfono que proporciones en Mi Telcel y listo.

La dinámica estará disponible hasta el 10 de marzo. ¡Así que es ahora o nunca!

¿Cuáles son los premios?

Si te conviertes en uno de los afortunados ganadores, Experiencias Telcel te regalará el transporte a la CDMX, así como el hospedaje, para ti y un acompañante, los días 14 y 15 de marzo, además de un abono doble preferente por ganador del Vive Latino 2020.

Si quieres saber más de la dinámica, así como los Términos y Condiciones, no dejes de entrar a este enlace y conocer todo a detalle.

Esta es tu oportunidad de formar parte del Vive Latino 2020, escuchar y disfrutar de tus artistas y bandas favoritas, y de vivir uno de los fines de semana más increíbles del año.

