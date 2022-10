Blink-182: Tom DeLonge regresa a la banda y anuncian fechas en México

Fue en el año 2004 cuando México presenció el primer concierto de Blink 182, popular banda californiana en los géneros happy punk y punk rock. Recientemente, después de 18 años, Blink-182 anunció un nuevo tour en el que México se encuentra contemplado para una presentación en el Palacio de los Deportes.

Para entender por qué todo el mundo está hablando de ello es importante conocer un poco de la historia y trayectoria de este amado trío musical.

La irreverencia de los años 2000

La cultura popular ha ido cambiando de acuerdo a las épocas y a las necesidades de las personas quienes las viven. A finales de la década de los 90 e inicios del nuevo siglo, muchos creadores de contenido tanto musical como audiovisual, volcaban sus obras hacia la irreverencia como una señal de que algo se aproximaba en el horizonte.

Programas como Beavis and Butt-Head, Jackass o Celebrity Deathmatch anunciaban que incluso en la televisión, esta clase de contenidos proliferarían para dar lugar, indirectamente, a grupos musicales que compartían dicho discurso.

Andar en patineta y tener una banda se convirtieron en los pasatiempos de muchos adolescentes en aquellos días; bandas como NOFX, Rancid y Green Day compartieron con Blink-182 el éxito en esa época.

En 1999 la banda lanzó su cuarto álbum Enema of the State, con el cual lograría el éxito comercial con los sencillos What’s My Age Again?, All the Small Things y Adam’s Song. Posteriormente, Blink-182, lanzaría tres álbumes más que consolidarían a la banda como una de las más influyentes.

La primera visita de Blink 182 a México

Sucedió durante la gira de su álbum homónimo Blink-182, que la banda visitó la capital mexicana en el año 2004, siendo el Palacio de los Deportes el escenario donde vimos a Mark, Tom y Travis interpretando las canciones que marcarían la adolescencia de muchos.

Desafortunadamente, un año después la banda anunció que tomaría un descanso por tiempo indeterminado, aunque que retomarían algunos conciertos y grabaciones. Finamente la banda regresó a los escenarios y, posteriormente, comunicaron la salida del guitarrista Tom DeLonge en 2015, dejándonos con la duda de saber cómo se habría desarrollado la banda de haber continuado con los integrantes originales.

Los integrantes de la banda formaron proyectos alternos durante ese periodo, pero no lograron el éxito comercial que Blink-182 había conseguido años atrás, por lo que tomaron la decisión de retomar la banda con un guitarrista distinto.

Blink-182 se reúne 7 años después y regresa a México

Recientemente, el rumor del supuesto regreso de DeLonge a la banda causaría revuelo de entre los fanáticos del grupo, razón por la que la banda regresó nuevamente al foco de atención.

La banda no solo confirmó el regreso de Tom DeLonge, sino que anunció una gira mundial en la que se contempla la República mexicana. Esta gira no solo es importante por el hecho del regreso del guitarrista, sino porque recientemente Mark Hoppus, el bajista, logró vencer al cáncer.

Hasta el momento estas son las fechas confirmadas de la banda en nuestro país:

11 de marzo de 2023: Tijuana

28 de marzo de 2023: CDMX

1 y 2 de abril de 2023: Monterrey

A pesar de que no han compartido el precio de los boletos, podemos decir que será uno de los más esperados del próximo año.

Sin duda, Blink-182 es una de las bandas más queridas por la audiencia, ¿tienes alguna canción favorita de esta banda?

