Conoce la historia del Maratón de la Ciudad de México Telcel

By

El Maratón de la Ciudad de México es sin duda el evento de atletismo más grande, que logra unir a las personas para divertirse mientras cuidan de su salud y obtienen nuevos logros. Este año, se llevará a cabo su edición número 39 con mucho éxito al igual que los años anteriores, esperando un total de nada más y nada menos que 30 mil participantes, quienes lucirán las playeras de este año en color rojizo con diseños de Oaxaca.

Lee: Telcel te invita a participar en la Carrera Telcel 5G Puebla 2022

El primer Maratón de la Ciudad de México

La primera vez que se corrió este maratón fue en 1983, iniciando en el Autódromo Hermanos Rodríguez y finalizando en el Monumento a la Revolución. En aquella ocasión, asistieron 7500 atletas (6500 en la clasificación varonil y 500 de la clasificación femenil), entre quienes destacaban un grupo de corredores rarámuris.

Los ganadores de esa primera carrera fueron Casimiro Reyes, quien finalizó en 2 horas con 39 minutos y María del Carmen Cárdenas, quien llegó a la meta en 3 horas con 5 minutos, ganando la oportunidad de poder participar en el Maratón de Nueva York del siguiente año.

Se dice que en la meta había una gran desorganización debido a los cientos de participantes, prensa, espectadores y más, por lo que Casimiro Reyes ignoraba que él había llegado en primer lugar.

Datos sobre el Maratón de la Ciudad de México

Debido a que se trata de un evento sumamente importante y especial, han existido bastantes hechos peculiares en lo que va de su realización, algunos son los siguientes:

En el primer Maratón de la Ciudad de México la famosa vedete Olga Breeskin fue la madrina de la carrera.

En 1985, el maratón tuvo que recorrerse hasta el mes de noviembre, pues los estragos del sismo estaban aún presentes en el ambiente. También cambiaron la locación hacia el sur, debido a los daños en el centro de la ciudad.

la famosa vedete Olga Breeskin fue la madrina de la carrera. En 1985, el maratón tuvo que recorrerse hasta el mes de noviembre, pues los estragos del sismo estaban aún presentes en el ambiente. También cambiaron la locación hacia el sur, debido a los daños en el centro de la ciudad. En 1988 sucedió un récord de asistencia, llegando hasta los 31 mil corredores mexicanos y extranjeros.

En la carrera de 1997 se hizo historia recibiendo por primera vez a atletas en sillas de ruedas y con discapacidades visuales.

¿Puedes imaginar que alguien haya participado absolutamente todos los años desde la primera edición? El mexicano Miguel Ángel Vargas Villanueva no ha faltado a ninguna edición del Maratón, a sus 73 años de edad.

Maratón de la Ciudad de México Telcel 2022

En esta edición del Maratón de la Ciudad de México Telcel 2022, que se llevará a cabo el día 28 de agosto, se esperan 30 mil participantes que podrán registrarse hasta el día 24 de agosto a través del sitio web oficial del Maratón de la Ciudad de México o en tiendas deportivas Martí.

Este año, la medalla y playeras del Maratón han causado emoción, pues se ha tomado como referencia al Palacio de Bellas Artes y el arte de artesanos oaxaqueños. Sobre el recorrido, la salida será frente a la Biblioteca Central de la UNAM hasta el Zócalo de la Ciudad de México.

Lee: Maratón CDMX Telcel 2022: Lo que necesitas para llegar hasta la meta

Si amas el deporte, no olvides que con la innovación y tecnología de Telcel, Patrocinador Oficial del Maratón Ciudad de México Telcel 2022, puedes vivir esta carrera y enterarte de las últimas noticias de eventos deportivos y datos para navegar en donde quieras con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

No cabe duda que esta es la carrera más importante en nuestro país. Si no has asistido aún, ¿qué esperas para registrarte y vivir esta experiencia única?

Ahora ve: