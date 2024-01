Conoce todo sobre el Mifel Tennis Open by Telcel Oppo 2024

By

¡Prepárate para vivir una semana llena de tenis en el Mifel Tennis Open by Telcel Oppo 2024!

El Mifel Tennis Open by Telcel Oppo 2024 está cada vez más cerca y los aficionados al tenis están ansiosos por presenciar uno de los mejores torneos de la ATP.

Con un cuadro principal de singles de 28 jugadores y 16 parejas en dobles, el torneo promete ser un suceso único.

Además, se espera la asistencia de más de 30,000 aficionados a lo largo de la semana, lo que crea un ambiente vibrante y emocionante en el Cabo Sports Complex.

¿Qué jugadores estarán presentes en el Mifel Tennis Open by Telcel Oppo 2024?

En su octava edición, el torneo contará con una alineación fuera de serie, ya que jugadores del Top 10 del ranking mundial estarán presentes en el evento.



Alexander Zverev, Stéfanos Tsitsipás, Holger Rune y Casper Ruud fueron los primeros en ser anunciados como participantes del torneo.



Estos cuatro jugadores son reconocidos en el mundo del tenis y han demostrado su talento en distintas ocasiones.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando se anunció que el finalista de la edición anterior, Alex de Miñaur, también se uniría a la competencia.

Con esto, el torneo cuenta con una de las mejores alineaciones de su historia.



Stéfanos Tsitsipás, actual campeón del torneo, buscará defender su título y sumar otro más a su lista de triunfos a los 25 años.

Por otro lado, Holger Rune, Casper Ruud y Alexander Zverev prometen partidos emocionantes y de alto nivel.

Los jugadores estelares no serán los únicos en protagonizar el torneo.

También habrá otras visitas destacadas, como la del estadounidense Christopher Eubanks, quien sorprendió a todos al llegar a los cuartos de final de Wimbledon 2023.

También estarán presentes jugadores como Mackenzie McDonald, J. J. Wolf y Max Purcell, lo que garantiza una competencia de calidad durante toda la semana.

Los jugadores mexicanos que estarán presentes en el Mifel Tennis Open by Telcel Oppo 2024

Además, en el torneo participarán los tenistas mexicanos Rodrigo Pacheco y Ernesto Escobedo, así como el argentino Diego Schwartzman, quienes recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal de singles.

Esto representa para ellos una gran oportunidad de mostrar sus habilidades.

Este torneo es sumamente emocionante, pues recordemos que en la edición pasada Santiago González se coronó como campeón al ganar el título de dobles junto al francés Edouard Roger-Vasselin.

La pareja mostró su dominio en la cancha al derrotar al alemán Dominik Koepfer y al australiano Andrew Harris en la final.

Por lo que existe una gran expectativa por saber quién se coronará como campeón este año y si el título permanecerá en territorios nacionales.

Fechas de los partidos

La octava edición del Mifel Tennis Open by Telcel Oppo 2024 será especial no solo por la calidad de los jugadores que participarán, sino también por su nueva fecha.

Por primera vez, el torneo sucederá una semana antes del Open 500 de Acapulco, lo que le da un toque aún más emocionante y atractivo.

Los partidos se llevarán a cabo del 19 al 24 de febrero en el Cabo Sports Complex (CSC).

El director del torneo, José Antonio Fernández, expresó su entusiasmo por la alineación de jugadores y la nueva fecha del torneo.

“Lo que más me ilusiona de la octava edición es tener tanto talento en jugadores y la nueva fecha. El clima es maravilloso y eso le dará un plus al torneo; además, presumir a cuatro Top 10. Eso no lo tienen muchos torneos 250”.

Asimismo, añadió que “Es un enorme reto organizar los dos torneos por primera vez en semanas consecutivas”

Además, resaltó el clima maravilloso de Los Cabos, que sin duda será un factor importante durante la competencia.

Sin duda, el Mifel Tennis Open by Telcel Oppo 2024 será uno de los eventos deportivos más destacados del año. ¿No lo crees?

