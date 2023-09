Confirman cuatro top 10 de la ATP en el Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

El ambiente dentro de la comunidad tenística está cargado de emoción a tan solo cinco meses del Back to Back mexicano, que constará de la 8ª edición del Mifel Tennis Open by Telcel Oppo. El torneo, que tendrá lugar entre el 19 y 24 de febrero de 2024, ha confirmado la participación de cuatro jugadores posicionados en el top 10 del ranking de la ATP.

Los jugadores top 10 del ranking de la ATP

Entre estos se incluyen el danés Holger Rune (No. 4), el griego Stefanos Tsitsipas (No. 5), el noruego Casper Ruud (No. 9) y el alemán Alexander Zverev (No. 10). Estos jugadores prometen hacer que esta edición del torneo sea una de las más emocionantes hasta la fecha.

Tsitsipas retomará su defensa del título de 2023 en el Cabo Sports Complex (CSC), mientras que Rune, Ruud y Zverev realizarán su debut en el evento. Rune, una de las grandes promesas en el tenis actual, será un rival a observar de cerca, siendo incluso mencionado por la leyenda de la ATP, Roger Federer.

No podemos ignorar a Ruud, quien se ha posicionado antes como No. 2 del mundo, y Zverev, quien ha regresado al Top 10 del ranking ATP tras una larga recuperación por lesión. Este último ha acumulado ya 20 títulos en su haber y conquistó el oro en Tokio.

“Estamos seguros de que esta edición quedará en la memoria de los aficionados”, comenta orgulloso el director del torneo, José Antonio Fernández. Esta edición marcará la primera vez que el torneo estará programado para el mes de febrero, un cambio que beneficiará a todos, desde los organizadores hasta los entusiastas.

El Cabo Sports Complex, con su increíble diseño arquitectónico y capacidad para recibir a miles de seguidores, está listo para acoger el torneo y seguir marcando la historia del tenis en México. Ya pueden adquirirse los boletos para estar presentes en este fascinante evento, el cual contará con un cuadro principal de singles de 28 jugadores y 16 parejas en dobles.

En definitiva, esta próxima edición del Mifel Tennis Open by Telcel Oppo promete estar llena de acción y emociones fuertes, con los mejores del mundo del tenis dejando su huella en las canchas de Los Cabos. ¡No querrás perderte ningún detalle!

