¿Recuerdas cuándo fue la primera ocasión que te conectaste a Internet? Sin duda, fue un momento épico en nuestras vidas pues a partir de ahí, el mundo no volvió a ser como lo conocemos ahora. Es por eso que este fenómeno tan mágico tiene un fecha especial para celebrar el Día del Internet y cada 17 de mayo recordamos con nostalgia cómo funcionaba el Internet antes.



#ConInternetYo aprendí a hacer amigos en línea, aprendí a hacer mis tareas sin pedirle a mi mamá que comprara monografías los domingos en la noche, aprecié lo mucho que mis papás se esforzaron por tener dos líneas telefónicas para poder conectarme con mis discos y no afectar las llamadas que ellos quisieran hacer y recibir. Aprendí que una vez que una computadora se conecta a la red, puede llevarme más allá que a hacer dibujos en Power Point o jugar con los diskettes que introducía en el CPU.



Fue hace 29 años cuando la World Wide Web fue abierta al público, la cual fue desarrollada por el investigador británico Tim Bernders-Lee, quien seguramente no imaginó lo mucho que crecería y se desarrollaría su bebé cibernético, sus alcances y utilidades, sin dejar de mencionar que actualmente tenemos conexión en todo momento con Amigo Kit y los planes disponibles al alcance de todos.

Por eso hoy recordamos 8 cosas que nos remontan a los inicios de Internet, y por qué nunca nos podremos librar de este magnífico invento.

Computadoras gigantes

Seguramente, la primera vez que encendiste ese gran aparato conformado por una pantalla con un gran cerebro y una caja CPU con quién sabe cuántos cables, jamás imaginaste que hoy podrías meter una computadora portátil en tu mochila para llevarla a la universidad o incluso poder trabajar desde algún café o la playa. Nuestra vida sería, sin duda, muy complicada sin un laptop, a pesar de que no nacimos con ellas.



La paciencia debía ser nuestro mejor aliado

No importa si eras un niño bien, todas las computadoras de los años noventa eran lentas, así que si nada en ese entonces podía enviarse ASAP (as soon as possible), es decir, simplemente el proceso de encendido podría compararse a la preparación de un despegue a la Luna.

¿Quién descolgó el teléfono?

Antes, al no existir los celulares, el teléfono fijo era igual de importante en una casa como lo es ahora un microondas o un refrigerador. Imposible que tu mamá saliera a la calle a utilizar los teléfonos de monedas o tarjetas para hablar horas con tu tía. Si cuando surgió Internet ya tenías tus añitos, recordarás que si alguien descolgaba el teléfono local, te despedías de manera automática de la conexión a Internet.

¿Cuántos discos de Internet gratis te salieron en el cereal?

Tres meses gratis junto con una buena ración de azúcar y colorante, ¡quién podría negar que de eso se trata el paraíso! La realidad es que estos discos de Internet parecían haber sido ya utilizados porque por más que lo intentaras, había veces que no jalaban.

Tiempo estimado de descarga: 29 años

En el pasado, era posible descargar imágenes, sin embargo el tiempo de descarga parecía ser toda una broma, como si un diseñador gráfico estuviera procesando tu solicitud del otro lado de la pantalla para enviártela después de un proceso creativo de horas. Hoy descargar una película es cuestión de segundos con una buena conexión a Internet, es más, hoy podemos acceder a catálogos de películas, como Claro Video, y ver cientos de películas en un mes, si nos lo proponemos sin tener que gastar cantidades exorbitantes de dinero.



¿Chatebas en burundis.com?

¿O en LatinChat? Sí, todos esos foros para chatear bajo una personalidad anónima, en donde debías utilizar un nickname para ingresar y platicar con personas a quienes jamás volviste a contactar: princessconsuela85, kingofdarkness-cdmx, mexicanrambo. En fin, seguramente en un de estos chats conociste a algún primer crush que te describió el color de sus ojos, su cabello, te contó qué libros le gustan y filosofaron sobre la vida en un chat privado.



Y bajamos nuestras primeras canciones y videos

Muchos artistas que hoy sigues amando, o te da oso haber amado, los conocimos en los buenos tiempos de MTV o de Telehit, y era ahí cuando íbamos a Napster para buscar si esa banda formaba parte del catálogo de la plataforma, ya sea con canciones, que podían tardar hasta una hora en bajarse, álbumes que podías encontrarlos en tu bandeja varios días después e incluso videos que podías ver una y otra vez como premio de paciencia. Hoy tenemos nuevas alternativas que nos permiten descargar varios álbumes simultáneamente e incluso podemos llevarlos con nosotros en nuestros iPods.



¿A quién no le gustaba recibir postales electrónicas?

Aunque es una opción que todavía existe, las postales electrónicas fueron increíblemente populares y recibir una en la bandeja de entrada era algo muy especial. Constaba de toda una animación con un mensaje personalizado y que podía incluir algún gif y musiquita seleccionada justo para la ocasión.

La realidad es que amamos Internet y hoy en día nos da pánico quedarnos sin este servicio que es tan importante como el agua y más que el gas… podríamos ducharnos con agua fría y dejar de cocinar siempre y cuando podamos pagar el Internet. Nuestros trabajos sin duda no serían lo que hoy son y hablar con nuestros amigos y familias en otros países no sería posible de no ser por él, #LaRedDeTusEmociones.

