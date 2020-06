5 razones por las que aprender un idioma es la mejor forma de fortalecer tu mente

Seguramente siempre te has dicho lo bonito que suena el francés, el italiano o el portugués; pero por alguna u otra razón nunca has tenido tiempo de aprender un nuevo idioma. Pues esa ya no es excusa, ya que estando en casa es la oportunidad perfecta de hacerlo y ocupar tu mente en algo positivo.

Se dice que el inglés, al ser el idioma universal, es vital de aprender, pero para fortalecer tu cerebro cualquier idioma es bueno en estos momentos. Y si aún no estás convencido de ello, aquí te compartimos 5 razones por las que deberías comenzar desde ya.

1. Te conviertes en un multitareas

Las personas bilingües tienen mayor capacidad para realizar varias tareas a la vez; ya que científicamente está comprobado que el aprender un nuevo idioma influye directamente a las capacidades cognitivas y físicamente el cerebro se modifica, desarrollando distintas habilidades como el poder concentrarte en varias cosas al mismo tiempo.

2. Ejercitas el músculo más importante, ¡el cerebro!

Como cualquier otro músculo de tu cuerpo, el cerebro necesita entrenamiento para mantenerlo sano con el paso del tiempo. Y las distintas maneras de ejercitarlo es por medio del aprendizaje.

Aprender uno o varios idiomas refuerza los procesos cognitivos y el cerebro aumenta su tamaño en algunas zonas o lóbulos del mismo; principalmente las asociadas al lenguaje. Así que técnicamente es como si incrementaras glúteos, pierna o abdomen, el cerebro aumenta su musculatura.

3. Refuerzas tu memoria

Conocida como memoria operativa o de trabajo, es la capacidad para recordar información en periodos cortos; casualmente ésta se refuerza cuando aprendes un nuevo idioma. Por esa razón, las personas bilingües o políglotas logran recordar más cosas, como un número telefónico o los cumpleaños de todos sus amigos.

4. Percibes la realidad de una manera diferente

Para las personas bilingües es más fácil ver la realidad desde la perspectiva de otras personas, simplemente porque entienden su idioma y sienten empatía. De esta forma al practicar un idioma y hablarlo con alguien que lo hace, entenderás su mundo y sus emociones.

Para practicarlo existen apps como Speaky: Intercambio de idiomas o Tandem: Practica idiomas con personas nativas, que te permite conocer nuevas personas y probar tus habilidades lingüísticas, aprovechando la conectividad de #LaRedDeTusEmociones

5. Previenes enfermedades

Principalmente Alzheimer y Parkinson, las cuales se vinculan con el desarrollo cognitivo del cerebro. De esta forma, cuando seas un abuelito o abuelita, podrás recordar muchas más cosas estando con tu familia.

Aunque está comprobado que la niñez es la mejor etapa para aprender un idioma, lo cierto es que no existe edad para intentarlo. Tú mente siempre agradecerá que la nutras con nuevos conocimientos y qué mejor que aprendiendo el idioma que más te guste. Así que arriésgate a ejercitar tu cerebro esta cuarentena.

