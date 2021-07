Yusra Mardini: la nadadora que salvó a muchas personas antes de Tokio

El evento deportivo más importante del mundo no solo alberga atletas, disciplinas y equipos, sino también grandes historias conmovedoras de personas que han logrado llegar a los Juegos. Un ejemplo de ello es Yusra Mardini, nadadora perteneciente al equipo de Atletas Refugiados en Tokio, quien a los 17 años salvó la vida de 18 personas.

La historia de Yusra Mardini, atleta y superheroína

Su historia de valor y heroísmo ocurrió en el año 2015, cuando Yusra Mardini y su hermana Sarah decidieron huir de la guerra que estalló en Siria, la cual dejó su casa en ruinas. Así que ambas emprendieron un viaje que las haría cruzar el Líbano para llegar a Turquía, y de ahí tomar un pequeño barco que las llevaría hasta Grecia.

Todo marchaba bien durante el viaje, hasta que en medio de las aguas del Mediterráneo el motor del barco que abordaban dejó de funcionar. En él viajaban 18 personas, de las cuales la mayoría no sabían nadar, así que Yusra Mardini saltó al agua junto a su hermana y ambas empujaron la embarcación hasta llegar a Grecia.

“No iba a quedarme sentada a quejarme de que me iba a ahogar”

Hubo muchos riesgos durante su gran hazaña, principalmente una terrible hipotermia debido a las bajas temperaturas de dichas aguas. Pero después de tres horas y media nadando, la embarcación logró llegar a su destino.

“Con una mano sujetaba la cuerda que estaba atada al bote, mientras que nadaba con la otra y los pies”, mencionó la nadadora siria.

Ya en Grecia, Yusra y Sarah se unieron al campo de refugiados en busca de un futuro mejor. La mayor de las hermanas continuó con su entrenamiento y logró formar parte de los Juegos en Río durante el año 2016. Y ahora, cinco años después, Yusra es una de las favoritas en Tokio.

“Había gente que no sabía nadar. No iba a quedarme sentada a quejarme de que me iba a ahogar. Si me iba a ahogar, al menos lo haría habiéndome sentido orgullosa de mí y de mi hermana.”

Con 23 años de edad, Yusra se especializó en 100 metros libres y 100 metros mariposa, disciplinas en las cuales estará representando al equipo de refugiados, luchando por obtener una medalla y entrar al podio de triunfadores. Sin embargo, es un hecho que Yusra Mardini ya fue una campeona con solo 17 años de edad.

