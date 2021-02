Cada vez falta menos para el tan esperado Súper Domingo, en donde no sólo se espera un gran enfrentamiento entre Tampa Bay VS Kansas City; sino también el show de medio tiempo, el cual ya es toda una tradición y que en esta ocasión estará a cargo de The Weeknd. Pero nuevos rumores apuntan a que el canadiense no estará solo y podría tener como invitada a Rosalía.

Rosalía, la primera artista española en el Súper Domingo

La cantante, con tan sólo unos cuantos años de trayectoria, ha logrado grandes éxitos alrededor del mundo y ser reconocida como una de las representantes españolas más grandes de todos los tiempos. Entre sus éxitos están Con Altura, Malamente y Yo x Ti, Tu x Mi.

Aún no hay confirmación oficial de su participación junto a The Weeknd, pero los rumores dicen que la cantante de 27 años de edad podría presentarse para interpretar el remix de Blinding Lights, en el cual trabajaron y lanzaron juntos en 2020.

Además, de ser ciertos los rumores, Rosalía se convertiría en la primera mujer española en presentarse en el show de medio tiempo y la segunda artista del mismo país en lograr lo mismo, ya que Enrique Iglesias formó parte del Súper Domingo del 2020.

Blinding Lights fue la canción más escuchada del 2020

La participación de Rosalía sería el complemento perfecto, más aún considerando que Blinding Lights de The Weeknd junto a la española fue una de las canciones más escuchadas en todo el mundo en 2020; lo que hace evidente que el éxito no puede faltar en el show de medio tiempo. Lo mejor de todo es que puedes ir ensayando las canciones de la playlist que Claro música tiene para ti.



No será hasta el domingo 7 de febrero en punto de las 17:30 horas que conozcamos todas las sorpresas preparadas para el Súper Domingo.

Sin mencionar que, The Weeknd ha confesado que ha gastado alrededor de 7 millones de dólares de su bolsillo para que el espectáculo sea tal cómo lo imagino. Entonces no nos queda duda de que grandes sorpresas están por venir. 😱

