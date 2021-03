Reglas BÁSICAS para entender el tenis previo al AMT

Con el paso de los años, el tenis se ha convertido en uno de los deportes con mayor número de seguidores y los más grandes tenistas en ídolos de aquellos que desean ser como ellos.

Quizá aún no encuentras esa pasión, probablemente porque no has entendido a la perfección de qué se trata el tenis. Por esa razón te compartimos esta guía de reglas BÁSICAS para entender el tenis y disfrutar las transmisiones y enfrentamientos del Abierto Telcel a través de las redes sociales de Telcel.



¡Toma nota! Esta guía es esencial para entender los partidos, pero conforme vayas viendo más, entenderás mucho mejor.

Reglas BÁSICAS para entender mejor el tenis

¿Qué es el tenis?

El tenis es un deporte que se disputa entre dos jugadores (individuales) o entre dos parejas (dobles) y el cual consiste en golpear una pelota con una raqueta y que vaya de un lado a otro por encima de la red. Se juega en una cancha rectangular y puede ser en muchas superficies.

¿Cuál es el objetivo del tenis?

El objetivo del tenis es ganar suficientes puntos para ganar un juego, suficientes juegos para ganar un set y suficientes sets para ganar un partido.

El sistema de puntuación en el tenis es muy diferente a otros deportes. El primer punto conseguido por alguno de los jugadores vale 15 puntos, el segundo 30 puntos, el tercero 40 y al cuarto se gana un juego.

¿Cómo se juega?

El juego comienza con el SAQUE de alguno de los jugadores golpeando la bola dentro del cuadro opuesto del lado en el que están. Es decir, si un jugador saca desde su derecha, la bola debe de rebotar en el cuadro izquierdo del lado de su oponente.

Cada jugador tiene dos oportunidades de sacar, si falla la primera tiene una más. Si falla la dos el punto va para el oponente.

Cuando el saque es válido, comienza el peloteo entre los dos jugadores o parejas (la parte más emocionante 😁) El punto se termina cuando uno de los jugadores no devuelve la pelota de manera apropiada, ya sea porque no le pegó bien, rebotó, chocó contra la red o le pegó con el cuerpo. En cualquiera de estos casos el punto va para el adversario.

Sistema de puntos:

– 0 puntos = Love

– 1 punto = 15

– 2 puntos = 30

– 3 puntos = 40

– Puntuación empatada = “All”

– 40 -40 = Deuce

¿Qué es un DEUCE?

Es cuando ambos jugadores han ganado 3 puntos cada uno y el resultado es 40-40. En este caso, alguno de los jugadores deberá ganar al menos dos puntos seguidos para ganar el juego.

¿Quién gana?

Para ganar el juego, un jugador debe ganar al menos cuatro puntos. El primer jugador que gane seis juegos gana el set, pero si se llega a un empate de 5 juegos, uno de los jugadores debe de conseguir dos consecutivos para ganar el set.

También existe la muerte súbita, en donde dos jugadores han igualado 6 sets y el juego siguiente es decisivo para ganar.

Juego Tiebreak

Es un juego de desempate, el siguiente jugador que deba servir comenzará el juego del desempate y servirá el primer punto del lado derecho de la cancha. El primer jugador en ganar siete puntos, gana el desempate.

Términos que seguro escucharás y su significado:

“DRIVE”

Es el golpe que se hace cuando el punto está en juego. Se golpea la pelota con el brazo dominante después de botar una vez.

“REVÉS”

Es cuando un jugador hace un golpe hacia su lado opuesto. De hecho, no todos los tenistas lo consiguen, es una técnica que sólo los mejores jugadores dominan.

“VOLEA”

Es cuando un tenista devuelve la pelota antes de que bote, para lograrlo se adelantan sobre la cancha para alcanzar la bola antes de que toque el suelo.

“SMASH”

Es un golpe de definición cuando la pelota viene alta, más alto que el brazo extendido del jugador. La raqueta impacta con fuerza, buscando dejar al oponente sin posibilidad de respuesta.

“QUIEBRE”

Cuando el juego es ganado por el que recibió el saque se le llama “Quiebre”. Los quiebres determinan la ventaja de los sets, si nadie quiebra el saque del otro el juego siempre estará en empate. Para ganar el jugador siempre debe de quebrar el saque rival.

